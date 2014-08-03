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亚洲 | 2014年 8月 3日 星期日 17:34 BJT

修正-突发事件：中国贵州省六盘水市向西89英里处发生6.3级地震--美国地质调查局

(补充红条内容)

路透8月3日 - 据美国地质调查局，中国贵州省六盘水市向西89英里处周日发生6.3级地震。震源很浅，不到1英里。

六盘水市人口接近300万人。(完)

(编译 白云; 审校 王兴亚)
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