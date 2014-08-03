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亚洲 | 2014年 8月 3日 星期日 18:48 BJT

中国灾情：云南省昭通市鲁甸县周日下午发生6.5级地震--中国国家地震台

路透北京8月3日 - 中国国家地震台网发布的数据显示，北京时间2014年08月03日16时30分，在云南省昭通市鲁甸县发生6.5级地震，震源深度约12公里。

新华社周日报导称，此次地震可能涉及鲁甸县7个乡镇26.59万人，当地人口密度较大。中国地震局已启动云南省鲁甸县6.5级地震II级应急响应，向灾区紧急调运帐篷、棉被、折叠床等救灾物资，具体灾情正在进一步核实中。

今天早些时候新华并报导称，13时57分在西藏吉隆县境内发生5.0级地震，尚未接到人员伤亡和财产损失报告。具体灾情仍在进一步核查中。

此前路透报导引述美国地质调查局，中国贵州省六盘水市向西89英里处周日发生6.3级地震。震源很浅，不到1英里。 （完） (发稿 李然; 审校 曾祥进)
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