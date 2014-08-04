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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 08:55 BJT

澳洲数据：7月TD-MI通胀指标按月小升0.2%，显示物价压力减弱

7月通胀年增率从前月的3.0%放缓至2.6%，重回澳洲央行2-3%的长期目标区间中点附近。

澳洲央行将在周二举行7月政策会议，外界预计央行肯定维持利率在2.5%不变。

“澳洲央行近几周来的谨慎态度向我们表明，委员会可能再等一个月来评估全球经济好转前景以及好坏不一的国内数据，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。

7月各种基础通胀指标也有所放缓。截尾均值年增率从3.0%跌回到2.6%。扣除燃料、果蔬的通胀指标急剧降至1.9%。

贸易类商品和服务价格按月下跌0.2%，按年升幅降至2.3%。非贸易类物价按年升幅从3.3%降至2.8%。

7月数据放缓意味着，澳洲央行的第二季通胀率截尾均值走高可能只是失常，而不是代表一个趋势的开端。(完) (编译 李爽/石冠兰 审校 许娜/张涛)
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