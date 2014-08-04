澳洲数据：7月TD-MI通胀指标按月小升0.2%，显示物价压力减弱

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
7月通胀年增率从前月的3.0%放缓至2.6%，重回澳洲央行2-3%的长期目标区间中点附近。
澳洲央行将在周二举行7月政策会议，外界预计央行肯定维持利率在2.5%不变。
“澳洲央行近几周来的谨慎态度向我们表明，委员会可能再等一个月来评估全球经济好转前景以及好坏不一的国内数据，”道明证券亚太研究主管Annette Beacher称。
7月各种基础通胀指标也有所放缓。截尾均值年增率从3.0%跌回到2.6%。扣除燃料、果蔬的通胀指标急剧降至1.9%。
贸易类商品和服务价格按月下跌0.2%，按年升幅降至2.3%。非贸易类物价按年升幅从3.3%降至2.8%。
7月数据放缓意味着，澳洲央行的第二季通胀率截尾均值走高可能只是失常，而不是代表一个趋势的开端。(完) (编译 李爽/石冠兰 审校 许娜/张涛)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。