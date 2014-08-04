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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 09:41 BJT

澳洲数据：7月整体招聘广告小幅增加，表明就业市场逐步回升

“今年的劳工需求继续改善，”澳新银行首席分析师Warren Hogan表示。“在过去六个月中，各项主要的招聘广告指标都有所增强，尽管与就业市场前几次回暖相比，上升步伐仍比较温和。”

7月互联网招聘广告数量增加0.4%，报纸招聘广告减少2.8%，延续长期以来招聘广告逐渐转向互联网的趋势。

澳洲官方7月就业数据将于周四公布，分析师整体上预计就业人数增加1.2万人。失业率料持平于6.0%。

澳新银行招聘广告调查与就业报告之间的关联度在过去几年有所减弱，部分归因于企业使用社交媒体等其他方式吸引求职者。(完)
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