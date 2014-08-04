澳洲数据：7月整体招聘广告小幅增加，表明就业市场逐步回升

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
“今年的劳工需求继续改善，”澳新银行首席分析师Warren Hogan表示。“在过去六个月中，各项主要的招聘广告指标都有所增强，尽管与就业市场前几次回暖相比，上升步伐仍比较温和。”
7月互联网招聘广告数量增加0.4%，报纸招聘广告减少2.8%，延续长期以来招聘广告逐渐转向互联网的趋势。
澳洲官方7月就业数据将于周四公布，分析师整体上预计就业人数增加1.2万人。失业率料持平于6.0%。
澳新银行招聘广告调查与就业报告之间的关联度在过去几年有所减弱，部分归因于企业使用社交媒体等其他方式吸引求职者。(完)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。