澳洲数据：7月整体招聘广告小幅增加，表明就业市场逐步回升

“今年的劳工需求继续改善，”澳新银行首席分析师Warren Hogan表示。“在过去六个月中，各项主要的招聘广告指标都有所增强，尽管与就业市场前几次回暖相比，上升步伐仍比较温和。”

7月互联网招聘广告数量增加0.4%，报纸招聘广告减少2.8%，延续长期以来招聘广告逐渐转向互联网的趋势。

澳洲官方7月就业数据将于周四公布，分析师整体上预计就业人数增加1.2万人。失业率料持平于6.0%。