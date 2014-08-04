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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 09:49 BJT

澳洲数据：6月零售销售较前月上升0.6%，增幅超出预估

路透悉尼8月4日 - 澳洲统计局周一公布，6月经季节调整的零售销售较前月上升0.6%，路透调查预估为增长0.4%。

5月零售销售修正为较前月下滑0.3%，初值为下滑0.5%。

第二季经季节调整的零售销售较前季下降0.2%，路透调查预估为下降0.5%。

第一季零售销售修正为较前季上升1.3%，初值为上升1.2%。

浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)

(编译 王兴亚；审校 于春红)
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