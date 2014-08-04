澳洲数据：6月零售销售较前月上升0.6%，增幅超出预估

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
路透悉尼8月4日 - 澳洲统计局周一公布，6月经季节调整的零售销售较前月上升0.6%，路透调查预估为增长0.4%。
5月零售销售修正为较前月下滑0.3%，初值为下滑0.5%。
第二季经季节调整的零售销售较前季下降0.2%，路透调查预估为下降0.5%。
第一季零售销售修正为较前季上升1.3%，初值为上升1.2%。
浏览详细数据，请参看澳洲统计局网站(www.abs.gov.au)。(完)
(编译 王兴亚；审校 于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。