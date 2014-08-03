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市场报道 | 2014年 8月 4日 星期一 06:48 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

8月4日当周

8月4日(一)

1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3

1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6

8月5日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月2日当周 -- +0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月2日当周 -- +3.0%

1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0

Markit综合PMI -- 61.0

1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.6% -0.5%

耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%

扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%

扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%

扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%

1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6

1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.3 56.0

ISM非制造业企业活动指数 58.3 57.5

ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4

ISM非制造业新订单指数 -- 61.2

ISM非制造业物价指数 -- 61.2

8月6日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7

再融资指数 -- 1,326.4

1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差448 逆差444

1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5

8月7日(四)

-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%

1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%

1230 美国一周初请失业金人数(万人) -- 30.5 30.2

四周均值(万人) -- -- 29.725

续请失业金人数(万人) -- 250.5 253.9

1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7

经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 49.0 46.9

1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185 增加196

8月8日(五)

-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%

1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94

失业率 7.1% 7.1%

就业参与率 66.10% 66.10%

1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.4% -3.2%

美国单位劳工成本 +1.5% +5.7%

1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%

趸售销售(较前月) +0.6% +0.7%

1430 美国经济周期研究所(ECRI)经济领先指标 8月1日当周 -- 135.5

8月11日当周

8月11日(一)

1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82

(完)

经济指标预测或公布日程

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澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)
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