美国与加拿大经济指标预测--8月4日-8月11日****

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月4日当周
8月4日(一)
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 635.3
1400 美国就业趋势指数 7月 -- 119.6
8月5日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月2日当周 -- +0.2%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月2日当周 -- +3.0%
1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0
Markit综合PMI -- 61.0
1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.6% -0.5%
耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7%
扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7%
扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4%
1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6
1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.3 56.0
ISM非制造业企业活动指数 58.3 57.5
ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4
ISM非制造业新订单指数 -- 61.2
ISM非制造业物价指数 -- 61.2
8月6日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 7月30日当周 -- 341.7
再融资指数 -- 1,326.4
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差448 逆差444
1230 加拿大国际贸易收支(亿加元) 6月 持平 逆差1.5
8月7日(四)
-- 美国ICSC月度连锁店销售 7月 -- +5.9%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 -2.0% +13.8%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) -- 30.5 30.2
四周均值(万人) -- -- 29.725
续请失业金人数(万人) -- 250.5 253.9
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 49.7
经季节调整的Ivey采购经理人指数(PMI) 49.0 46.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加185 增加196
8月8日(五)
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 6月 -- +2.5%
1230 加拿大就业变动(万人) 7月 增加2.0 减少0.94
失业率 7.1% 7.1%
就业参与率 66.10% 66.10%
1230 美国非农生产率 第二季初值 +1.4% -3.2%
美国单位劳工成本 +1.5% +5.7%
1400 美国批发(趸售)库存(较前月) 6月 +0.6% +0.5%
趸售销售(较前月) +0.6% +0.7%
1430 美国经济周期研究所(ECRI)经济领先指标 8月1日当周 -- 135.5
8月11日当周
8月11日(一)
1215 加拿大房屋开工年率(万户) 7月 -- 19.82
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 郑茵 审校 李爽)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030