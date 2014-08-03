美国与加拿大经济指标预测--8月4日-8月11日****

更新版 1-《全球汇市》美元从高位回落，因特朗普税改计划令市场失望

(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示