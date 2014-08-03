金砖国家：8月1日股汇市收盘纵览

路透8月4日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月1日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 周五收跌0.53%，报1,060.13点。
中国股市：沪综指因获利回吐压力收盘下跌，短期料将延续调整
香港股市：恒生指数收低结束八连涨，长江实业领跌
中国汇市：大行购汇促人民币收低，强势美元等因素令市场谨慎
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拉美股市：巴西股市指标股指Bovespa 逆转盘中跌势小幅收高0.13%，报55,902.87点。
拉美汇市：拉美货币反弹，因美国就业数据缓和美联储升息担忧
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南非股市：盘中一度上升，但终场仍收跌；此前美国公布非农就业报告显示，7月新增就业岗位不及预期，且失业率上升，缓和市场对利率可能很快被调升的担忧。指标Top-40绩优股指数 跌1.06%至45,733点；综合指数 下跌0.93%，报50,917.78点。
南非汇市：美国就业数据疲弱带动兰特兑美元上涨，结束四日跌势
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印度股市：NSE指数收低1.5%，创下近三周半以来最大单日跌幅，因在美国非农就业报告发布前，Reliance Industries等蓝筹股跟随全球市场的疲弱步调下滑。指标BSE指数 收盘跌1.6%，或414.13点，报25,480.84点。NSE指数 收跌1.54%，或118.70点，报7,602.60点。
印度汇市：印度卢比兑美元创下自去年8月触及纪录低位以来的最大周度降幅，因美元在全球市场走升激励银行业者代企业客户买入美元，并招致印度央行温和干预市场。卢比兑美元 一度升破60.19，为4月23日以来最强水平。卢比最终收报61.18/19，跌幅为1.02%，创下1月24日以来最大单日跌幅，周四收在60.55/56。
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俄罗斯股市：指标股指 跌0.54%，报1,212.740点；MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.2%，报657.58点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 基本收平，报35.7495卢布；卢布兑欧元 跌0.29%，至47.9650卢布。(完)
(整理 徐文焰；审校 王兴亚)