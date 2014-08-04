《分析》就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
劳动力队伍扩大，推动劳动参与率升至62.9%。
即便人口老龄化应推低就业参与率，但这一因素今年基本保持稳定，表明重新开始求职的人口增加。
出来找工作，并不意味着一定能马上找到工作。失业在26周以上的人口7月实际略微增加。长期失业率持稳在2%，是2005年和2006年时的两倍多。
劳工部还表示，衡量失业状况的广泛指标U-6失业率7月略增至12.2%，其中包括想就业但未积极求职的人口。7月这类人口增加，是就业市场乏力的又一迹象。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 张涛)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。