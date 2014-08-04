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货币新闻 | 2014年 8月 4日 星期一 08:05 BJT

《分析》就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱

劳动力队伍扩大，推动劳动参与率升至62.9%。

即便人口老龄化应推低就业参与率，但这一因素今年基本保持稳定，表明重新开始求职的人口增加。

出来找工作，并不意味着一定能马上找到工作。失业在26周以上的人口7月实际略微增加。长期失业率持稳在2%，是2005年和2006年时的两倍多。

劳工部还表示，衡量失业状况的广泛指标U-6失业率7月略增至12.2%，其中包括想就业但未积极求职的人口。7月这类人口增加，是就业市场乏力的又一迹象。(完) (编译 洪曦/李爽 审校 张涛)
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