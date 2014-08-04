《分析》就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱

劳动力队伍扩大，推动劳动参与率升至62.9%。

即便人口老龄化应推低就业参与率，但这一因素今年基本保持稳定，表明重新开始求职的人口增加。

出来找工作，并不意味着一定能马上找到工作。失业在26周以上的人口7月实际略微增加。长期失业率持稳在2%，是2005年和2006年时的两倍多。