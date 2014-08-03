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市场报道 | 2014年 8月 4日 星期一 07:34 BJT

****欧洲经济指标预测--8月4日-8月11日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            
 
    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段   　 预估值       前值

    8月4日当周
    
    8月4日(一)
    0730  瑞士采购经理人指数(PMI)                         7月          --         54.0
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      8月          9.0        10.1
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        7月         62.0        62.6
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)               6月         持平       -0.1%
                                   (较上年同期)                      -1.0%       -1.0% 
    
    8月5日-12日
    0700  英国Halifax房屋价格(较前月)                     7月         +0.4%       -0.6%
                             (较上年同期)                             +9.6%       +8.8%
    
    8月5日(二)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     7月         54.0        53.9
    0750  法国Markit服务业PMI                             7月         50.4        50.4
                    综合PMI                                             --        49.4       
    0755  德国Markit服务业PMI                             7月         56.6        56.6
                    综合PMI                                             --        55.9    
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           7月         54.4        54.4
                      综合PMI                                         54.0        54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        7月         57.9        57.7    
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          6月        +0.4%        持平
                        (较上年同期)                                 +1.2%       +0.7% 
    
    8月6日(三)
    0600  德国工业订单(较前月)                            6月        +1.0%       -1.7% 
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                 7月        -0.4%       -0.1%
                             (较上年同期)                            持平        持平 
    0800  意大利工业生产(较前月)                          6月        +0.7%       -1.2%
                        (较上年同期)                                 -1.1%       -1.8%
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　　6月　　    +0.6%       -0.7%
                      (较上年同期)                                   +1.5%       +2.3%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　　6月　　　　+0.6%       -1.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                 +2.1%       +3.7%
    0900  意大利国内生产总值(GDP)(较前季)              第二季初值    +0.2%       -0.1%
                             (较上年同期)                            +0.1%       -0.5%
    
    8月7日(四)
    0545  瑞士消费者信心指数                            第三季         --          正1
    0600  德国工业生产(较前月)                           6月         +1.3%       -1.8%
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                           6月           --       逆差49
              进口(亿欧元)                                             --          409
              出口(亿欧元)                                             --          361
    1100  英国央行利率决定                               8月          0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --        3,750
    1145  欧洲央行再融资利率                             8月         0.15%       0.15%
                  存款利率                                           -0.1%       -0.1% 
    
    8月8日(五)
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                        7月          --         2.9%
                     (经季节调整)                                     3.2%        3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　　6月　　    +0.5%       -1.1%
    　　　　　          进口(较上月)                                 +1.7%       -3.4%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                     顺差175     顺差188
    0645  法国预算收支(亿欧元)                            6月          --      赤字643
    0645  法国工业生产(较前月)                            6月        +1.0%       -1.7%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　　6月　　   逆差36    逆差39.6
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                  逆差88    逆差92.0   
    
    8月11日当周
    
    8月11日(一)
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                        6月          --        -0.6%
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)         7月          --        -0.8%(完)
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