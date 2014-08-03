欧洲经济指标预测--8月4日-8月11日****

美国政经：白宫考虑草拟行政令退出北美自由贸易区--政府官员
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月4日当周 8月4日(一) 0730 瑞士采购经理人指数(PMI) 7月 -- 54.0 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 9.0 10.1 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 62.0 62.6 0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月) 6月 持平 -0.1% (较上年同期) -1.0% -1.0% 8月5日-12日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 7月 +0.4% -0.6% (较上年同期) +9.6% +8.8% 8月5日(二) 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 54.0 53.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.4 50.4 综合PMI -- 49.4 0755 德国Markit服务业PMI 7月 56.6 56.6 综合PMI -- 55.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月 54.4 54.4 综合PMI 54.0 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.9 57.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.4% 持平 (较上年同期) +1.2% +0.7% 8月6日(三) 0600 德国工业订单(较前月) 6月 +1.0% -1.7% 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.4% -0.1% (较上年同期) 持平 持平 0800 意大利工业生产(较前月) 6月 +0.7% -1.2% (较上年同期) -1.1% -1.8% 0830 英国工业生产(较上月) 6月 +0.6% -0.7% (较上年同期) +1.5% +2.3% 制造业产出(较上月) 6月 +0.6% -1.3% (较上年同期) +2.1% +3.7% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.2% -0.1% (较上年同期) +0.1% -0.5% 8月7日(四) 0545 瑞士消费者信心指数 第三季 -- 正1 0600 德国工业生产(较前月) 6月 +1.3% -1.8% 0645 法国贸易收支(亿欧元) 6月 -- 逆差49 进口(亿欧元) -- 409 出口(亿欧元) -- 361 1100 英国央行利率决定 8月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750 1145 欧洲央行再融资利率 8月 0.15% 0.15% 存款利率 -0.1% -0.1% 8月8日(五) 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 7月 -- 2.9% (经季节调整) 3.2% 3.2% 0600 德国经季节调整出口(较上月) 6月 +0.5% -1.1% 进口(较上月) +1.7% -3.4% 贸易收支(亿欧元) 顺差175 顺差188 0645 法国预算收支(亿欧元) 6月 -- 赤字643 0645 法国工业生产(较前月) 6月 +1.0% -1.7% 0830 英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑) 6月 逆差36 逆差39.6 全球贸易收支(亿英镑) 逆差88 逆差92.0 8月11日当周 8月11日(一) 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 6月 -- -0.6% 2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期) 7月 -- -0.8%(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
(新增文末表格) * 市场认为特朗普税改计划缺乏新细节 * 美元兑日圆从近四周高位回落 * 美国将退出NAFTA的报导重创墨西哥披索和加元 路透纽约4月26日 - 美元兑主要货币周三削减涨幅，因市场认为白宫之前宣布的税改计 划大纲缺乏新细节。加元和墨西哥披索走软，因有报导称，美国正考虑退出北美自由贸易协 定(NAFTA)。 特朗普政府提议将公开发行股票企业的税率从35%下调至15%，将税赋由所有者缴纳的公 司(pass-through businesses)的最高税率从从39.6%降至15%。此类公司包括很多小型合伙 制企业和独资企业。 在税改计划公布前，美元兑日圆 触及本月最高111.77日圆，但在计划公布后削减 涨幅，尾盘基本持稳，报111.15日圆。 分析师称，交易员对税改计划感到失望，认为缺乏新的细节，且怀疑任何重大税改能否 获得参众两院的批准。 “今日出现一定程度的‘传言时买入，消息出炉后卖出’的情况，”法国农业信贷银行 的外汇策略师Vassili Serebriakov表示
(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周请领失业金数据 1230 - 商务部公布3月耐久财(耐用品)订单 1230 - 商务部公布3月领先经济指标 1230 - 农业部公布一周出口销售报告 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1400 - 全美不动产协会(NAR)公布3月成屋待完成销售报告 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售三个月和六个月期国库券 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030