中国汽车：东风商用车45%股权以55亿元挂牌出让，沃尔沃料接手

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透上海8月4日 - 据上海联合产权交易所网站，东风汽车集团 所持有的东风商用车有限公司45%股权近日以55.1亿元人民币价格挂牌转让，挂牌期满日为8月25日。按照之前的协议安排，该笔股权的接盘方应为沃尔沃集团 。
去年1月，东风汽车集团与沃尔沃已签署协议，后者计划购买东风汽车旗下负责中型和重型商业车业务子公司的45%股权，作价56.08亿元。今年1月，沃尔沃方面表示，中国发改委已批准该项协议。此次股权挂牌出让，意味着东风商用车的整合出现实质性进展。
根据上海联合产权所网站，东风汽车对接盘方提出一些条件，包括转让方将促使其子公司东风汽车财务有限公司为东风商用车提供汽车金融服务，意向受让方须同意东风商用车在合资经营期间保持在东风汽车财务用于汽车金融的专项存款不低于45亿元。
同时，受让方应为东风商用车提供技术支持，帮助其建成世界级先进的商用车技术中心和商品规划体系，以及满足标的企业海外战略需要的海外制造体系；支持东风商用车对中重型商用车产品平台进行持续的改型升级，建成模块化、标准化的产品平台；支持东风商用车构建具有全球QCDD（质量、成本、交货期和开发能力）竞争力的全球供应商平台。
东风商用车去年1月注册成立，当时注册资本金为92亿元，东风汽车集团持有其100%股权。2013年，东风商用车实现营业收入192亿元，净利润3.5亿元；今年上半年，公司营业收入超越去年全年，高达196亿元，净利润更是达到去年全年的逾两倍，为9.1亿元。（完） (发稿 林琦；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。