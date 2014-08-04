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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:02 BJT

《中国报摘》--中国证券报8月4日

* 头版头条:

--据悉，中国证监会启动《证券公司风险控制指标管理办法》修订工作。征求意见稿显示，券商“净资本/净资产”、“净资本/负债”和“净资产/负债”等监管指标大幅下调，以提升净资产和净资本的有效利用。

* 其他:

--据悉，今年稀土收储已启动，收储数量和价格已经确定。其中，收储量与市场预期基本持平，为1万吨；收储价格则较市场价格有所上浮。业内人士认为，收储价格有望对低迷的稀土价格产生一定刺激作用。

--国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，下半年中国国内生产总值(GDP)增长7.4%左右，居民消费价格(CPI)上涨2.5%左右。建议积极财政政策和稳健货币政策，适度增加货币政策灵活性。

--北京产权交易所上半年共完成各类产权交易项目19,844项，成交金额4,795.66亿元人民币。该所总裁吴汝川表示，北交所已经成为非国有资本参与国企改制重组的重要平台，初步形成国有企业增资扩股的全新业务模式。

--从上海联合产权交易所获悉，东风汽车集团所持有的东风商用车有限公司45%股权日前以55.1亿元价格挂牌转让。按协议安排，该笔股权的接盘方应为沃尔沃集团。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
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