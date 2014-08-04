《中国报摘》--中国证券报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条:
--据悉，中国证监会启动《证券公司风险控制指标管理办法》修订工作。征求意见稿显示，券商“净资本/净资产”、“净资本/负债”和“净资产/负债”等监管指标大幅下调，以提升净资产和净资本的有效利用。
* 其他:
--据悉，今年稀土收储已启动，收储数量和价格已经确定。其中，收储量与市场预期基本持平，为1万吨；收储价格则较市场价格有所上浮。业内人士认为，收储价格有望对低迷的稀土价格产生一定刺激作用。
--国家信息中心宏观经济形势课题组报告预计，下半年中国国内生产总值(GDP)增长7.4%左右，居民消费价格(CPI)上涨2.5%左右。建议积极财政政策和稳健货币政策，适度增加货币政策灵活性。
--北京产权交易所上半年共完成各类产权交易项目19,844项，成交金额4,795.66亿元人民币。该所总裁吴汝川表示，北交所已经成为非国有资本参与国企改制重组的重要平台，初步形成国有企业增资扩股的全新业务模式。
--从上海联合产权交易所获悉，东风汽车集团所持有的东风商用车有限公司45%股权日前以55.1亿元价格挂牌转让。按协议安排，该笔股权的接盘方应为沃尔沃集团。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 李宏薇; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。