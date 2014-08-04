基金产业：7月30日止当周全球垃圾债基金遭44亿美元撤资--美银美林

路透纽约8月1日 - 周五公布的一份美银美林全球研究报告显示，全球投资者在7月30日止当周从高收益垃圾债基金中撤资44亿美元，标志着连续第三周从该类基金大规模撤出。

该报告称，投资者过去三周从这类持有高风险低评级债券的基金中撤资共计120亿美元。该报告还引用了基金追踪公司EPFR Global的数据。

通常走势与股市亦步亦趋的高收益债市场，在经过数年扬升后引起投资者的注意。今年以来一些知名投资者已对垃圾债券价位过高反复提出警告。

Loomis Sayles副主席Dan Fuss周五表示，“这个市场终于出现卖潮。一般来说，我们不会在这个市场全盘买进。我们喜欢的东西，恐怕也为其他人所好。”

他预计当投资者对利率上升环境作出调整时，金融市场将迎来更多波动，届时垃圾债将承受压力。他说，“我们在关注高收益市场，等待着某些品种来到特定价格。”他帮助管理的资产规模超过2,210亿美元。

整体而言，债券基金同期吸收22亿美元，为连续第六周净流入。

投资者向股票基金注入113亿美元，为六周来最大流入规模。其中关注美股的基金吸引55亿美元流入，而上周录得76亿美元流出。新兴市场股票基金净流入53亿美元，规模为2013年1月以来最大。

民间财富管理公司Atlantic Trust首席投资长David Donabedian表示，“有太多资金在场外等了太长时间。我们看到投资者将其中部分资金投入股市的倾向越来越强。这表明对于美国经济扩张的信心增强。”