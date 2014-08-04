基金产业：7月30日止当周全球垃圾债基金遭44亿美元撤资--美银美林

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透纽约8月1日 - 周五公布的一份美银美林全球研究报告显示，全球投资者在7月30日止当周从高收益垃圾债基金中撤资44亿美元，标志着连续第三周从该类基金大规模撤出。
该报告称，投资者过去三周从这类持有高风险低评级债券的基金中撤资共计120亿美元。该报告还引用了基金追踪公司EPFR Global的数据。
通常走势与股市亦步亦趋的高收益债市场，在经过数年扬升后引起投资者的注意。今年以来一些知名投资者已对垃圾债券价位过高反复提出警告。
Loomis Sayles副主席Dan Fuss周五表示，“这个市场终于出现卖潮。一般来说，我们不会在这个市场全盘买进。我们喜欢的东西，恐怕也为其他人所好。”
他预计当投资者对利率上升环境作出调整时，金融市场将迎来更多波动，届时垃圾债将承受压力。他说，“我们在关注高收益市场，等待着某些品种来到特定价格。”他帮助管理的资产规模超过2,210亿美元。
整体而言，债券基金同期吸收22亿美元，为连续第六周净流入。
投资者向股票基金注入113亿美元，为六周来最大流入规模。其中关注美股的基金吸引55亿美元流入，而上周录得76亿美元流出。新兴市场股票基金净流入53亿美元，规模为2013年1月以来最大。
民间财富管理公司Atlantic Trust首席投资长David Donabedian表示，“有太多资金在场外等了太长时间。我们看到投资者将其中部分资金投入股市的倾向越来越强。这表明对于美国经济扩张的信心增强。”
对于新兴市场股票基金的资金流入，他指出，“这更多的是基于价值投资，因新兴市场直到最近都落后于美国市场。”(完) (编译 石冠兰 审校 郑茵)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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