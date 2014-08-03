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市场报道 | 2014年 8月 4日 星期一 07:54 BJT

《全球汇市》美元维持疲态，欧元上扬

* 美元维持疲态，之前就业数据疲弱令多头感到失望

* 欧元上扬，但欧洲央行政策会议临近，投资者态度谨慎

* 在澳洲央行进行政策评估前，澳元投资者关注零售销售数据

路透悉尼8月4日 - 美元周一开局平静，之前一系列经济数据推后了市场对美联储开始加息周期时间的预期，美元录得近一个月最大单日跌幅。

美国就业增长7月略有放缓，失业率意外上升，暗示劳动力市场存在闲置资源的情况将给予美联储在一段时间内维持低利率不变的空间。
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