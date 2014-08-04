《香港报摘》--经济日报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 头版头条：
--资金涌入，中欧两大基金认为，沪港通势成中港股市向上突破的完美引爆点，港股强势可维持至年底，短綫尚未「升过龙」；攻略为先买入估值较低的A股，再拣有增长概念的港股。
* 其他：
--二手楼市交投萎缩，过去两天10大屋苑成交量仅得11宗成交，按周跌三成，创17周以来新低，细价楼交投量亦回落，天水围嘉湖山庄及沙田第一城，分别仅录3宗成交。
--滙丰控股 今日公布中期业绩，券商预期，即使营运成本及拨备支出减少，惟核心业务未见起色，中期税前盈利料最少跌6%。
--恒生银行 同于今日公布上半年业绩，在撇除去年兴业银行投资重新分类带来一次收益后，券商预期，上半年息差或将受压，核心盈利料录轻微下跌。
--逾1.9万名散户捧场申购、超购54倍的万洲国际 明天（5日）正式挂牌，市场消息指，每名认购的投资者都稳获一手。
--第四批通胀挂鈎债券（iBond 4）本周四（8月7日）正式公布分配结果，券商指八成孖展客拟于首天挂牌趁高即沽，初期或现沽压。
--老恒和 昨宣布，发行一批认股证予第三方，集资最多8亿港元，惟每股权益亦将被摊薄约16%。认购方Chan Chi Hung将先以1,000万元，认购1亿份、每股行使价8元的一年期认股证。
--招商局置地 公布，收购母公司持有的广州招商房地产49%股权，作价12.13亿元人民币，将以现金支付。 （完）
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。