《香港报摘》--经济日报8月4日

* 头版头条：

--资金涌入，中欧两大基金认为，沪港通势成中港股市向上突破的完美引爆点，港股强势可维持至年底，短綫尚未「升过龙」；攻略为先买入估值较低的A股，再拣有增长概念的港股。

* 其他：

--二手楼市交投萎缩，过去两天10大屋苑成交量仅得11宗成交，按周跌三成，创17周以来新低，细价楼交投量亦回落，天水围嘉湖山庄及沙田第一城，分别仅录3宗成交。

--滙丰控股 今日公布中期业绩，券商预期，即使营运成本及拨备支出减少，惟核心业务未见起色，中期税前盈利料最少跌6%。

--恒生银行 同于今日公布上半年业绩，在撇除去年兴业银行投资重新分类带来一次收益后，券商预期，上半年息差或将受压，核心盈利料录轻微下跌。

--逾1.9万名散户捧场申购、超购54倍的万洲国际 明天（5日）正式挂牌，市场消息指，每名认购的投资者都稳获一手。

--第四批通胀挂鈎债券（iBond 4）本周四（8月7日）正式公布分配结果，券商指八成孖展客拟于首天挂牌趁高即沽，初期或现沽压。

--老恒和 昨宣布，发行一批认股证予第三方，集资最多8亿港元，惟每股权益亦将被摊薄约16%。认购方Chan Chi Hung将先以1,000万元，认购1亿份、每股行使价8元的一年期认股证。

--招商局置地 公布，收购母公司持有的广州招商房地产49%股权，作价12.13亿元人民币，将以现金支付。 （完）

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