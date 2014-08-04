企业并购：KKR对澳洲Treasury报价提至31.5亿美元，获准开始尽职调查

路透悉尼8月4日 - 全球第二大葡萄酒生产企业--澳洲Treasury Wine Estates 周一表示，私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 已将其收购报价提高至31.5亿美元，该公司将允许KKR展开尽职调查。

Treasury表示，KKR和Rhone Capital LLC已将收购报价提高10.6%，至每股5.20澳元，4月时的报价为每股4.70澳元。

Treasury在5月拒绝了KKR的31亿澳元(约合29亿美元)收购报价，认为开价过低。

Treasury在声明中表示，“公司董事会及顾问机构认为，根据修改后的收购提议，与KKR和Rhone进一步接洽是符合股东利益的做法，”Treasury将允许出价方展开基于保密协议的“非排他性尽职调查”。

Treasury周五收报4.95澳元。(完)