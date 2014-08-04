企业并购：KKR对澳洲Treasury报价提至31.5亿美元，获准开始尽职调查

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透悉尼8月4日 - 全球第二大葡萄酒生产企业--澳洲Treasury Wine Estates 周一表示，私募股权巨头Kohlberg Kravis Roberts (KKR) 已将其收购报价提高至31.5亿美元，该公司将允许KKR展开尽职调查。
Treasury表示，KKR和Rhone Capital LLC已将收购报价提高10.6%，至每股5.20澳元，4月时的报价为每股4.70澳元。
Treasury在5月拒绝了KKR的31亿澳元(约合29亿美元)收购报价，认为开价过低。
Treasury在声明中表示，“公司董事会及顾问机构认为，根据修改后的收购提议，与KKR和Rhone进一步接洽是符合股东利益的做法，”Treasury将允许出价方展开基于保密协议的“非排他性尽职调查”。
Treasury周五收报4.95澳元。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
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