中国灾情：云南昭通地震造成367人遇难，须高度警惕强余震--新华

路透北京8月4日 - 中国新华社周一报导称，截至4日2时30分，云南省地震已造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区和曲靖市会泽县367人遇难、5人失踪，1,800余人受伤，57,200人需紧急转移安置，大量民房倒塌或损毁，交通、通信等基础设施不同程度受损。

报导并称，目前地震灾区全力开展抗震救灾，云南省共投入7,000余人开展抗震救灾工作，其中驻滇解放军、武警、消防、边防、预备役官兵和公安民警、民兵等5,000余人、干部群众2,000余人，先期到达的救援力量已投入救援工作。

据介绍，由于灾区道路受阻，加上持续性的暴雨，救援车辆和物资无法进入，救援工作目前存在严重缺乏专业的救援队伍和设备，伤员转运困难，抢通道路困难和物资缺乏四个方面的困难。

报导援引云南省地震局局长皇甫岗的分析指出，此次地震是近年来发生在云南省内最强的一次地震。他建议，一定要在当地建立强震监测台，同时还要高度警惕5级以上的强余震。

截至3日24时，当地１级以上的余震已发生214次，其中2级以上的有19次，3级以上的有4次，4级以上的有3次。整个地震向西北方向分布，地震部门在当地监测到的最强的地震烈度达到9度，所以这是一次震级大、破坏力强的地震。

据云南电网相关负责人介绍，目前昭阳区和鲁甸县城的电力已经恢复。另据云南省气象部门表示，进入灾区沿线的地区和地震灾区在未来两天都将有暴雨天气发生，并伴随雷电，恶劣的天气状况会对救援造成一定影响。

云南省民政厅相关负责人并表示，目前在昭通市和鲁甸县都有大量救援物资储备，大批物资正分三批调往灾区。因交通受阻，现阶段物资多是依靠人力送入灾区，大量物资不能及时发放到受灾群众手中。

据悉，成都军区也正协助调运物资，并已准备了直升机，随时可以参与救援。不过道路抢通仍是目前面临的最大困难。云南省省长李纪恒强调，地方和部队要形成合力，抓住黄金72小时开展救援工作，各救援部队要把力量投入到乡镇等灾区一线。