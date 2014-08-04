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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:10 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月4日-8月11日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。
 
 日期  时间   国家   规模      发行细节
 8/4   1350   法国             标售国库券(BTF)
 8/5          日本             标售10年期公债
 8/6          德国   30亿欧元  标售五年期联邦债券
 8/6          英国             标售2019年到期指数关联
                               债券
 8/6          日本             标售六个月期贴现国库券
 8/7   0950   法国             标售长期政府债券(OAT)
 8/7          西班             标售债券
              牙               
 8/7          日本             提高流动性标售
 8/7          日本             标售三个月期贴现国库券
 8/11  1350   法国             标售国库券(BTF)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李爽  审校 于春红)
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