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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:11 BJT

《香港报摘》--信报8月4日

* 头版头条：

--滙丰控股 今天派发今年上半年成绩表，市场关注该行潜在的诉讼风险、来自交通银行 的联营公司收入减少所带来的负面影响，以及会否为交行投资作会计减值。综合7家证券商预测，滙控中期税前盈利介乎123.27亿至132.01亿美元，折合约961.5亿至1,029.7亿港元，按年减少6%至13%。

* 其他：

--今年首7个月上市的新股共77只，数目是近年之冠，明天上市的大型新股万洲国际 将是本周市场焦点；然而，接连有新股上市不久便发盈警等问题，市场更关注新股质素下降。根据本报的调查，八成新股的招股书没有披露盈利预测。

--空中巴士预计，今年第四季可交付第一架飞机予首个买家卡塔尔航空。国泰航空 表示，将于2016年2月开始接收首架A350，取代届时退役的A340客机。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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