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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 12:39 BJT

更正-《新兴市场重要经济事件预告》--8月4日-8月11日

(更正：因英文原文有误，8月5日首尔一则改为“韩国企划财政部长官崔炅焕”，非“玄旿锡”) (除特别说明外，均为GMT时间)

8月4日(一)

布加勒斯特--罗马尼亚央行召开利率制定会议(0800)。

8月5日(二)

首尔--韩国企划财政部长官崔炅焕在青瓦台内阁会议上发表讲话。

孟买--印度央行公布两个月一次的货币政策回顾(0530)。

8月6日(三)

曼谷--泰国央行召开货币政策委员会会议。

8月7日(四)

利马--秘鲁央行公布利率决议。

卢萨卡--赞比亚央行举行货币政策会议。

贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会会议。

8月8日(五)

暂无重要经济事件预告。

8月9日(六)

缅甸奈比多--东盟(东协,ASEAN)在缅甸举行地区论坛(至8月10日)。

8月11日(一)

暂无重要经济事件预告。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 于春红; 审校 王兴亚)
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