更新版 1-中国经济：下半年GDP增7.4%左右，货币政策应继续向中性略松微调--国家信息中心

(新增更多细节)

* 下半年经济总体趋稳，GDP料增7.4%左右

* 但仍面临压力，实体经济问题开始向财政金融领域传导

* 建议保持微刺激政策取向

* 货币政策继续向中性略松方向微调

路透北京8月4日 - 中国国家信息中心宏观经济形势课题组预计，下半年中国经济将呈现出总体趋稳态势，预计GDP增长7.4%左右，居民消费价格上涨2.5%左右；并建议保持微刺激政策取向，货币政策继续向中性略松方向微调。

周一刊登在中国证券报的该课题组最新报告建议，M2年末增速略高于13%的预期目标，并择机采取“小幅下调法定存款准备金率和择机发行央行票据”的政策组合，增强银行信用扩张能力。

“下半年，在一系列微刺激政策逐步见效、改革红利不断释放等有利因素推动下，中国经济将呈现出总体趋稳态势。”报告称，“预计2014年下半年延续稳定增长趋势。”

报告认为，房地产投资回落明显将成为带动整体投资减速的重要原因，而且地方政府受制于债务高企，对相关固定资产投资项目配套资金供给也严重不足，但铁路等基建投资规模加大、以及新型城镇化战略加速推进，都为全社会固定资产投资保持基本稳定带来支撑。

“预计全年固定资产投资增长17%左右，其中房地产投资增长13%左右。”报告称，当前房地产投资增速较新一轮房地产改革以来（2000以来）的平均增速减慢9.8个百分点左右。

报告并预计，在基数影响减弱，世界经济温和复苏等因素作用下，外需有望企稳回升，预计下半年出口增长7.5%左右，进口增长5.5%左右，全年出口增长4.3%左右，进口增长3.5%左右；国内方面，预计全年社会消费品零售总额将增长12.4%左右。

居民物价料保持温和上涨走势，预计下半年居民消费者价格指数（CPI）将上涨2.5%左右；工业品价格降幅则有望逐步收窄，预计全年工业品生产者出厂价格指数（PPI）将下降1.2%左右。

中国今年上半年经济增速在7.4,%，CPI同比涨幅为2.3%。政府年初设定的全年经济增长目标是7.5%左右。

**问题向财政金融领域传导**

国家信息中心认为，综合分析就业、价格、经济增长、产业结构等指标看，目前中国经济仍然处在合理增长区间内，产业转型升级取得积极进展，不应对经济运行做出过于消极的解读和判断。

但同时也需要看到，经济运行依然表现出稳中有忧、经济增长动力不足的基本态势。“在‘三期叠加’的压力下，实体经济存在的问题开始向财政金融领域传导，局部性和区域性金融风险有所显现，保持经济平稳增长难度加大。”报告称。

报告指出，除了短期货币供给因素外，融资成本居高不下的根本原因是中国体制机制问题；而且有大量资金沉淀在产能过剩行业不能发挥作用，资金配置效率低下。

同时，目前这一轮房地产变化，是市场自发调整的结果，短期内难以改变。一旦出现资金链条断裂，将对金融稳定运行产生不利影响，并引起相关产业衰退，加大经济下行压力。

“与房地产、产能过剩、政府性债务相关的金融产品违约风险开始暴露，实体经济的问题开始向财政金融领域传导，并影响市场预期。”报告称。

国家信息中心指出，随着土地出让收入减速和房地产交易环节税收收入减慢，地方政府债务和以地方政府信用为担保的融资平台债务只能通过向银行、信托等金融机构融通资金“借新还旧”，金融系统表外业务急剧扩张，导致部分地区违约风险增加。

截至2013年6月底，在地方政府负有偿还责任的10.9万亿元债务中，2014年到期需偿还的占比21.9%，约2.4万亿元，地方政府面临偿债高峰。

中国央行上周五在第二季度货币政策执行报告中指出，将实现货币信贷及社会融资规模合理增长，适时适度预调微调货币政策。

**适度增加调控灵活性**

国家信息中心建议，应继续持有效落实积极的财政政策和稳健的货币政策，适度增加货币政策灵活性，保持微刺激政策取向，加快出台有关经济体制改革细则并督促检查落实情况，坚持正向合理引导社会预期。

“继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持社会融资规模和货币供给的适度增长，防止经济下行和财政金融风险双碰头。”报告称，“积极推进相关重点领域改革，加快培育经济增长的内生动力。”

报告指出，要统筹发挥政府投资的引领作用，积极引进社会资金，加快铁路、公路、水运等重点项目特别是中西部铁路建设进度；并全面推进营改增，适时取消普通化妆品、酒精和小排量摩托车等消费税。

货币政策应继续向中性略松方向微调，建议M2年末增速略高于13%的预期目标，全年社会融资规模18-19万亿元，隔夜SHIBOR稳定在2%左右；充分运用信贷政策及差异化的存款准备金政策等结构性调整手段实现定向微松。

同时，可择机采取“小幅下调法定存款准备金率和择机发行央行票据”的政策组合，增强银行信用扩张能力；并扩大政策性银行专项贷款规模，有序加大推动资产证券化力度。

房地产领域，可继续实施差别化房地产信贷政策，指导商业银行继续执行首套房最低首付比例30%和0.7倍贷款利率的优惠政策，适当降低第二套住房的首付比例，鼓励改善性住房消费。

而对于地价、房价持续上涨的一线及热点二线城市，需在保持现有“双限”为核心的调控政策不松动的同时，增加中小套型普通商品房和共有产权住房供应，抑制投机性需求。