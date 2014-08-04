《香港重要政经日程》--8月4日--8月15日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
================== 今日重要政经消息=================
8月4日（周一）
-- 汇丰控股 公布中期业绩。
-- 恒生银行 公布中期业绩。
-- 龙湖地产 公布中期业绩。
--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。
--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。
================== 近期重要政经消息=================
8月5日（周二）
-- 公布7月份汇丰PMI。
-- 香港电讯 公布中期业绩。
-- 美高梅中国 公布中期业绩。
-- 国泰君安国际 公布中期业绩。
--10:30 百丽国际 股东周年大会。
--10:30 豪特保健 股东周年大会。
8月6月（周三）
-- 渣打集团 公布中期业绩。
-- 香港交易所 公布中期业绩。
-- 电讯盈科 公布中期业绩。
-- 中芯国际 公布第二季业绩。
-- 安踏体育 公布中期业绩。
8月7日（周四）
-- 公布7月份外汇储备资产。
-- 中国联通 公布中期业绩。
-- 创兴银行 公布中期业绩。
-- 海通国际 公布中期业绩。
*--15:00 恒盛地产 股东特别大会。
*--14:30 北京金隅股份 在中国举行股东特别大会。
8月8日（周五）
-- 希慎兴业 公布中期业绩。
-- 东方海外 公布中期业绩。
8月11日（周一）
-- 九龙仓集团 公布中期业绩。
-- 首创置业 公布中期业绩。
8月12日（周二）
-- 光大国际 公布中期业绩。
-- 南车时代电气 公布中期业绩。
-- 港机工程 公布中期业绩。
-- 华能新能源 公布中期业绩。
-- 保诚 公布中期业绩。
*--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。
*-- 冠君产业信托 公布中期业绩。
*-- 台泥国际 公布中期业绩。
8月13日（周三）
-- 国泰航空 公布中期业绩。
-- 腾讯控股 公布中期业绩。
-- 物美 公布中期业绩。
--20:00 腾讯控股业绩电话会议。
8月14日（周四）
-- 太古 公布中期业绩。
-- 太古地产 公布中期业绩。
-- 九兴控股 公布中期业绩。
-- 中国建筑国际 公布中期业绩。
*-- 联想集团 公布季度业绩。
*8月15日（周五）
-- 南京熊猫 公布中期业绩。
-- 紫金矿业 公布中期业绩。
-- 中煤能源 公布中期业绩。
注：1.“*”代表新增。
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。