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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:17 BJT

《香港重要政经日程》--8月4日--8月15日

================== 今日重要政经消息=================

8月4日（周一）

-- 汇丰控股 公布中期业绩。

-- 恒生银行 公布中期业绩。

-- 龙湖地产 公布中期业绩。

--09:00 中国银行 在中国举行股东特别大会。

--13:30 上海电气 在中国举行股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

8月5日（周二）

-- 公布7月份汇丰PMI。

-- 香港电讯 公布中期业绩。

-- 美高梅中国 公布中期业绩。

-- 国泰君安国际 公布中期业绩。

--10:30 百丽国际 股东周年大会。

--10:30 豪特保健 股东周年大会。

8月6月（周三）

-- 渣打集团 公布中期业绩。

-- 香港交易所 公布中期业绩。

-- 电讯盈科 公布中期业绩。

-- 中芯国际 公布第二季业绩。

-- 安踏体育 公布中期业绩。

8月7日（周四）

-- 公布7月份外汇储备资产。

-- 中国联通 公布中期业绩。

-- 创兴银行 公布中期业绩。

-- 海通国际 公布中期业绩。

*--15:00 恒盛地产 股东特别大会。

*--14:30 北京金隅股份 在中国举行股东特别大会。

8月8日（周五）

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

-- 东方海外 公布中期业绩。

8月11日（周一）

-- 九龙仓集团 公布中期业绩。

-- 首创置业 公布中期业绩。

8月12日（周二）

-- 光大国际 公布中期业绩。

-- 南车时代电气 公布中期业绩。

-- 港机工程 公布中期业绩。

-- 华能新能源 公布中期业绩。

-- 保诚 公布中期业绩。

*--14:30 中海发展 在中国举行股东特别大会。

*-- 冠君产业信托 公布中期业绩。

*-- 台泥国际 公布中期业绩。

8月13日（周三）

-- 国泰航空 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布中期业绩。

-- 物美 公布中期业绩。

--20:00 腾讯控股业绩电话会议。

8月14日（周四）

-- 太古 公布中期业绩。

-- 太古地产 公布中期业绩。

-- 九兴控股 公布中期业绩。

-- 中国建筑国际 公布中期业绩。

*-- 联想集团 公布季度业绩。

*8月15日（周五）

-- 南京熊猫 公布中期业绩。

-- 紫金矿业 公布中期业绩。

-- 中煤能源 公布中期业绩。

注：1.“*”代表新增。

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)
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