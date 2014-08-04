《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月4日

*工商时报：

--两岸高层证实，两岸货贸协议已订8月复谈，今日两岸经合会代表团出发前往北京，届时与大陆商务部协商第九回合货贸协议的复谈时间与地点，并希望北京当局〞让利〞，对面板、工具机、石化、汽车等四项敏感性工业产品释出善意。

--防范高雄气爆事件重演，经济部今日启动石化管线清查平台，从管线规划原则、管线维护管理及危机处理等三个面向，协助地方政府检视地下管线的安全性，预计三-四个月内完成大高雄地区石化管线的布建位置与基本资料。

--台资银行在海外分行、子行获利持续高速成长，预计今年海外获利至少较去年成长一成以上，加上在大陆的第二分行、第三分行陆续有新进展，今年台资银行陆续针对海外征才，统计整体至少有300位以上的人力新增需求。

--呼应金管会亚洲盃(台资金融机构进军亚洲市场)政策，多家金控今年有增资计画，主要用途就是希望在未来一旦有理想海外并购标的，马上能有银弹支援。整体来看，金控业者多锁定亚洲市场，尤以东南亚市场最为热门。

*经济日报：

--高雄气爆事件夺走28条人命，经济部今天将邀中油、台湾中石化 、李长荣化工 等高雄石化业者，一同〞摸清〞港都地下石化管线。经济部次长杜紫军昨日表示，近期将邀相关部会与地方讨论，不排除订定专法管理地下管线，避免憾事再发生。

--江苏省昆山市政府昨日公布，江苏昆山中荣金属爆炸事故已造成71人死亡，仍有186名伤者在医院治疗；中荣的事故赔偿方案还未公布。此外，包括富士康在内的昆山多家台商企业，都已经暂时停工安检。

--行政院长江宜桦明日将听取主计总处报告明年度中央政府总预算筹编情形。据了解，在今年经济稳健成长，各项税收可望增加，加上政府力行撙节支出下，明年度岁入、岁出将较今年度微幅增加，公共建设预算也可望适度扩张，为政府明年拚经济增添柴火。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。