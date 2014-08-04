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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月4日

路透香港8月4日 - 
 路透香港8月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1
 美元=7.7498港元      )
                                                                                       
 美股道琼工业指数周五收低-69.93,或-0.42%,报16493.37点.标普500指数创下2012年来最大周度跌
 幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。            
                                                                                       
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       178.140    0.83      21946            13.805       0.19
 中国铝业                      11.250   -1.66      57424             3.487       0.50
 中国移动                      54.540    0.09     311704            84.535      -0.90
 中国人寿                      44.390    0.07      46270            22.934      -0.29
 中石油                       130.810    1.35      26634            10.138      -0.02
 中石化                        97.530   -0.11      23554             7.558       0.24
 汇丰控股            <HSBC.K   52.880   -0.96    2385274            81.962      -0.95
 中电信                        55.380   -0.61       9368             4.292       0.04
 中国联通                      17.210   -0.92     111972            13.337      -0.02
 兖州煤业                       8.320    2.72      22732             6.448       0.12
 华能国际                      46.020    3.86      20411             8.916       0.18
 南方航空                      17.020    2.22       7235             2.638      -0.83
 东方航空                      15.780    1.35       2509             2.446      -1.38
 中芯国际                       4.480   -1.54      17907             0.694      -2.20
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