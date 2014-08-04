《香港在美国上市的主要ADR股价表现》--8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透香港8月4日 - 路透香港8月4日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1 美元=7.7498港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-69.93,或-0.42%,报16493.37点.标普500指数创下2012年来最大周度跌 幅，因对阿根廷违约的担忧殃及市场信心。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 178.140 0.83 21946 13.805 0.19 中国铝业 11.250 -1.66 57424 3.487 0.50 中国移动 54.540 0.09 311704 84.535 -0.90 中国人寿 44.390 0.07 46270 22.934 -0.29 中石油 130.810 1.35 26634 10.138 -0.02 中石化 97.530 -0.11 23554 7.558 0.24 汇丰控股 <HSBC.K 52.880 -0.96 2385274 81.962 -0.95 中电信 55.380 -0.61 9368 4.292 0.04 中国联通 17.210 -0.92 111972 13.337 -0.02 兖州煤业 8.320 2.72 22732 6.448 0.12 华能国际 46.020 3.86 20411 8.916 0.18 南方航空 17.020 2.22 7235 2.638 -0.83 东方航空 15.780 1.35 2509 2.446 -1.38 中芯国际 4.480 -1.54 17907 0.694 -2.20
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。