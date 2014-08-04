两岸经贸：货贸协议将重启谈判，面板、汽车等产品是关键--报载

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台湾工商时报周一指出，两岸货贸协议将于8月间复谈。今日两岸经合会代表团出发前往北京，届时与大陆商务部协商第九回合货贸协议的复谈时间与地点，重点将针对面板、工具机、石化、汽车等四项敏感性工业产品谈判降税时程。
该报导指出，两岸货贸第九回合谘商，台湾方面的主谈人临时更换，将由经济部经贸谈判代表办公室副总谈判代表杨珍妮代表上阵，杨珍妮将于下周一(11日)接任国贸局长，这项人事案政院近日内可望拍板，杨珍妮可望成为国贸局有史来首位女局长。
本次经合会例行会议由台湾海基会副董事长张显耀、及大陆海协会常务副会长郑立中担任双方召集人，台湾经合会首席代表经济部次长卓士昭、陆委会、经济部、国发会、金管会、财政部等经合会代表，与陆方经合会首席代表、商务部副部长高燕等人进行会谈。
在议题方面，双方将检视〞海峡两岸经济合作架构协议〞(ECFA)执行现况与推动议题的进展，包括货品贸易、服务贸易、投资、争端解决、产业合作及海关合作等六个工作小组的工作进展、两岸经贸团体互设办事机构等经济合作事项。
工商时报指出，由于中韩FTA(自由贸易协定)可望在9月展开第13回合谘商，赶在年底APEC领袖会议期间签署，且大陆领导高层已表明不会为台湾停下与他国FTA脚步，因此这次两岸经合会将积极洽谈时间地点。
工商时报引述未具名的高层指出，中韩FTA在面板、工具机、石化及汽车整车降税，面临阻力与台湾差不多，台湾方面担心一旦中韩FTA先行突破，即使生效首年面板降税一半约2.5%关税，台湾的面板出口市场也会全被南韩所取代。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。