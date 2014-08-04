中国证券：新三板挂牌公司数量近期将超1,100家，300家申请挂牌企业在审

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透北京8月4日 - 俗称新三板的全国中小企业股份转让系统周一公布数据显示，截至8月1日，全国股份转让系统挂牌公司达到898家，已出函同意挂牌并正办理股份登记等相关手续的企业达217家。全国股份转让系统挂牌公司数量近期将超过1,100家。
全国股转系统新闻稿称，目前新三板挂牌公司覆盖除内蒙古、青海、西藏外的境内28个省、市（直辖市）、自治区，总股本为358.56亿元人民币。同时，尚有在审的申请挂牌企业近300家，分别处于待出具反馈意见、落实反馈意见和反馈意见回复审查等审查环节中。
对于近期有人士质疑新三板自律审查效率的问题，新三板发言人隋强表示，2014年以来，从接收申报材料到出具同意挂牌的函，新三板挂牌审查的平均周期为38个工作日（不含企业落实反馈意见的时间），个别企业审查耗时较多的主因是企业落实反馈意见的时间较长。
隋强透露，从现有的审查人员配置和审查周期来看，300家左右的在审企业数量为一个审查周期内的正常“库存”。今年5月以来，申请挂牌的企业数量大幅攀升。8月4日开始，新三板业务支持平台挂牌审查系统上线试运行，今后企业挂牌审查材料在远程即可实现报送、接收与审查反馈。
对于全国股份转让系统逐步提高挂牌准入条件的传闻，隋强重申，新三板不存在提高挂牌准入条件的情形。同时，主办券商基于终身督导、做市转让、后续服务等考虑，遴选企业标准一般要高于全国股份转让系统的底线标准。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。