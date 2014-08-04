中国证券：新三板挂牌公司数量近期将超1,100家，300家申请挂牌企业在审

路透北京8月4日 - 俗称新三板的全国中小企业股份转让系统周一公布数据显示，截至8月1日，全国股份转让系统挂牌公司达到898家，已出函同意挂牌并正办理股份登记等相关手续的企业达217家。全国股份转让系统挂牌公司数量近期将超过1,100家。

全国股转系统新闻稿称，目前新三板挂牌公司覆盖除内蒙古、青海、西藏外的境内28个省、市（直辖市）、自治区，总股本为358.56亿元人民币。同时，尚有在审的申请挂牌企业近300家，分别处于待出具反馈意见、落实反馈意见和反馈意见回复审查等审查环节中。

对于近期有人士质疑新三板自律审查效率的问题，新三板发言人隋强表示，2014年以来，从接收申报材料到出具同意挂牌的函，新三板挂牌审查的平均周期为38个工作日（不含企业落实反馈意见的时间），个别企业审查耗时较多的主因是企业落实反馈意见的时间较长。

隋强透露，从现有的审查人员配置和审查周期来看，300家左右的在审企业数量为一个审查周期内的正常“库存”。今年5月以来，申请挂牌的企业数量大幅攀升。8月4日开始，新三板业务支持平台挂牌审查系统上线试运行，今后企业挂牌审查材料在远程即可实现报送、接收与审查反馈。