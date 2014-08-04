国际油市：美国原油期货交投于六个月低位附近，受累于供应充裕

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
CVR Refining LP 已经表示，位于美国堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂可能关闭多至四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的大买家。
美国就业增长7月略有放缓，失业率意外上升，暗示劳动力市场存在闲置资源的情况将给予美联储在一段时间内维持低利率不变的空间。美国7月非农就业岗位增加20.9万个，6月为劲增29.8万个。分析师预期为新增23.3万个。
新泽西州一家沥青生产商成为第二家公开证实购买库尔德原油的美国公司，周五称在伊拉克就原油船货问题提出诉讼前几周，刚刚进口了一批船货。
数据显示，中国7月服务业扩张速度降至六个月最慢，因新订单增速至少为一年来最低。(完)
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(编译 许娜/王兴亚；审校 张涛/于春红)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。