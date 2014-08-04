国际油市：美国原油期货交投于六个月低位附近，受累于供应充裕

CVR Refining LP 已经表示，位于美国堪萨斯州Coffeyville日产量11.5万桶的炼厂可能关闭多至四个星期。该炼厂是美国西德克萨斯中质油的大买家。

美国就业增长7月略有放缓，失业率意外上升，暗示劳动力市场存在闲置资源的情况将给予美联储在一段时间内维持低利率不变的空间。美国7月非农就业岗位增加20.9万个，6月为劲增29.8万个。分析师预期为新增23.3万个。

新泽西州一家沥青生产商成为第二家公开证实购买库尔德原油的美国公司，周五称在伊拉克就原油船货问题提出诉讼前几周，刚刚进口了一批船货。

数据显示，中国7月服务业扩张速度降至六个月最慢，因新订单增速至少为一年来最低。(完)

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