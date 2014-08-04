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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:52 BJT

香港个股：长江实业称向AWAS group收购若干飞机为初步阶段

路透香港8月4日 - 针对近日有媒体报导，亚洲首富李嘉诚旗下的长江实业 周一公告称，已就向AWAS group可能收购若干飞机提交初步不具约束力建议（建议收购事项）。

此前有媒体称，长江实业有意投资欧洲私募股权基金泰丰资本旗下的飞机租赁公司Awas Aviation Capital Ltd（以下简称“Awas”）部分飞机资产， 若交易达成，则标志着李嘉诚首次大规模进军飞机租赁领域。

长江实业刊登在港交所公告称，“该公司目前处于考虑建议收购事项之非常初步阶段，截至本公告日期尚未就建议收购事项达成具约束力协议，亦不能保证将就建议收购事项订立最终协议。”

该公司表示， 建议收购事项可能会或不会进行，故股东及准投资者于买卖该公司证券时务须审慎行事。

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)（完） (记者 赵红梅; 审校 杨淑祯)
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