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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:44 BJT

全球金市：金价持于1,290美元上方，美国就业数据疲软缓解升息忧虑

该数据支持了美联储的观点，即劳动市场依然疲弱，暗示对于升息还要有耐心。

周五公布的路透调查显示，美国大多数初级交易商认为美联储不会在明年下半年前升息，多数交易商预计美联储将保持联邦基金利率目标区间，而不是某个特定目标。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布，7月29日止当周，对冲基金和基金经理削减黄金期货和期权的多头部位，因金价下跌。

中东及乌克兰爆发的冲突及地缘政治紧张形势亦支撑金价。

全球股市周五连续第四日下跌，因外界担心阿根廷债务问题，且美国就业数据疲弱。(完)

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(编译 白云/于春红; 审校 许娜/王兴亚)
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