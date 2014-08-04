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亚洲 | 2014年 8月 5日 星期二 07:29 BJT

****主要国家经济指标预测--8月5日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：

    GMT时间   经济指标/活动                            公布时段      预估值      前值    
     
    8月5日(二)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   6月        逆差19   逆差19.11
             商品/服务进口                                              --       -1.0%
             商品/服务出口                                              --       -5.0%
    0430  澳洲央行利率决议                                8月         2.5%        2.5%
    0745  意大利Markit/ADACI服务业PMI                     7月         54.0        53.9
    0750  法国Markit服务业PMI                             7月         50.4        50.4
                    综合PMI                                             --        49.4
    0755  德国Markit服务业PMI                             7月         56.6        56.6
                    综合PMI                                             --        55.9
    0800  欧元区Markit服务业PMI                           7月         54.4        54.4
                      综合PMI                                         54.0        54.0
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                        7月         57.9        57.7
    0900  欧元区零售销售(较前月)                          6月        +0.4%        持平
                        (较上年同期)                                 +1.2%       +0.7%
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)             8月2日当周        --       +0.2%
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)           8月2日当周        --       +3.0%
    1345  美国Markit服务业PMI                            7月终值        --        61.0
              Markit综合PMI                                             --        61.0
    1400  美国工厂订单(较上月)                            6月         +0.6%      -0.5%
              耐久财订单(较上月)                       6月修正值        --       +0.7%
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                              --       +0.8%
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                              --       +0.7%
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                        --       +1.4%
    1400  美国IBD消费者信心指数                           8月           --        45.6
    1400  美国ISM非制造业指数                             7月          56.3       56.0
              ISM非制造业企业活动指数                                  58.3       57.5
              ISM非制造业雇佣指数                                       --        54.4
              ISM非制造业新订单指数                                     --        61.2
              ISM非制造业物价指数                                       --        61.2
    2245  新西兰HLFS失业率                               第二季        5.8%       6.0%
                HLFS就业增长(较前季)                                  +0.7%      +0.9%
                HLFS就业参与率                                        69.3%      69.3%
          新西兰劳工成本指数(较上季)                                  +0.4%      +0.3%
                            (较上年同期)                              +1.6%      +1.6%
    
    8月5日-12日
    0700  英国Halifax房屋价格(较前月)                     7月         +0.4%      -0.6%
                             (较上年同期)                             +9.6%      +8.8%
      
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                          公布时段         现值       预估值
    
    8月4日(一)
    0030  澳洲TD-MI通胀指标                               7月         +0.2%       持平 
    0130  澳洲ANZ报纸招聘广告                             7月         -2.8%       --
                 网络招聘广告                                         +0.4%       --
    0130  澳洲零售销售(较前月)                            6月         +0.6%      +0.4%
    0730  瑞士PMI                                         7月          54.3       54.0
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                      8月           2.7        9.0
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        7月          62.4       62.0
    0900  欧元区PPI(较前月)                               6月         +0.1%       持平        
                   (较上年同期)                                       -0.8%      -1.0%
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                         7月         644.4      635.3
    1400  美国就业趋势指数                                7月        120.31      119.6(完)
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