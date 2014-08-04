主要国家经济指标预测--8月5日****

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月5日(二) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差19 逆差19.11 商品/服务进口 -- -1.0% 商品/服务出口 -- -5.0% 0430 澳洲央行利率决议 8月 2.5% 2.5% 0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI 7月 54.0 53.9 0750 法国Markit服务业PMI 7月 50.4 50.4 综合PMI -- 49.4 0755 德国Markit服务业PMI 7月 56.6 56.6 综合PMI -- 55.9 0800 欧元区Markit服务业PMI 7月 54.4 54.4 综合PMI 54.0 54.0 0830 英国Markit/CIPS服务业PMI 7月 57.9 57.7 0900 欧元区零售销售(较前月) 6月 +0.4% 持平 (较上年同期) +1.2% +0.7% 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月2日当周 -- +0.2% 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月2日当周 -- +3.0% 1345 美国Markit服务业PMI 7月终值 -- 61.0 Markit综合PMI -- 61.0 1400 美国工厂订单(较上月) 6月 +0.6% -0.5% 耐久财订单(较上月) 6月修正值 -- +0.7% 扣除运输的耐久财订单(较上月) -- +0.8% 扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.7% 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +1.4% 1400 美国IBD消费者信心指数 8月 -- 45.6 1400 美国ISM非制造业指数 7月 56.3 56.0 ISM非制造业企业活动指数 58.3 57.5 ISM非制造业雇佣指数 -- 54.4 ISM非制造业新订单指数 -- 61.2 ISM非制造业物价指数 -- 61.2 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.8% 6.0% HLFS就业增长(较前季) +0.7% +0.9% HLFS就业参与率 69.3% 69.3% 新西兰劳工成本指数(较上季) +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 8月5日-12日 0700 英国Halifax房屋价格(较前月) 7月 +0.4% -0.6% (较上年同期) +9.6% +8.8% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 8月4日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 +0.2% 持平 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -2.8% -- 网络招聘广告 +0.4% -- 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.6% +0.4% 0730 瑞士PMI 7月 54.3 54.0 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 8月 2.7 9.0 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 7月 62.4 62.0 0900 欧元区PPI(较前月) 6月 +0.1% 持平 (较上年同期) -0.8% -1.0% 1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 644.4 635.3 1400 美国就业趋势指数 7月 120.31 119.6(完)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。