修正-更新版 1-葡萄牙金融：当局将动用救助基金对圣灵银行进行资本重组

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
(新增细节，补上标头)
* 圣灵银行将被分拆为好银行和坏银行，股票下市
* 新银行将用49亿欧元进行资本重组
* 次顺位债券持有人及股东将承担坏银行的损失
* 存款人和优先债券持有人都受到保护
路透里斯本8月3日 - 葡萄牙将动用49亿欧元(约合65.8亿美元)挽救国内最大的上市银行--圣灵银行(BES)，在葡萄牙刚退出国际救助计划数个月之际，这将考验欧元区能否经受住又一场银行业危机的冲击。
根据葡萄牙和欧盟官员周末所讨论的救助计划，圣灵银行将分拆为“好银行”与“坏银行”两部分；其中好银行将重新命名为Novo Banco，坏银行将承接圣灵银行对Espirito Santo事业帝国的曝险。该家族的困境令圣灵银行上周公布36亿欧元创记录巨亏。
坏银行的损失将由次顺位债券持有人和股东承担，包括持股20%的Espirito Santo家族，和持股14.6%的法国农业信贷银行(Credit Agricole) 。
新银行(Novo Banco)将通过2012年设立的银行救助专项基金提供总计49亿欧元，进行资本重组。葡萄牙政府将借给该基金44亿欧元。圣灵银行的所有存款人及优先债券持有人都受到保护。
葡萄牙央行称，救助计划将不会让国库蒙受损失，因为贷款只是临时性的。央行几天前曾表示，圣灵银行可通过民间投资者进行资本重组。
央行预计，等Novo Banco最后卖给民间投资者时，资金就能归还国库。
“救助计划不会对公共财政或纳税人造成风险。”葡萄牙央行总裁科斯塔深夜在里斯本召开的记者会中表示。
欧盟/国际货币基金组织(IMF)当初用来救助葡国银行业的资金还余下64亿欧元，葡萄牙政府将动用其中的一大部分来帮助圣灵银行。
欧盟在声明稿中指出，葡萄牙这项计划符合欧盟有关国家援助的规定。(完) (编译 张若琪 审校 白云)
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国际货币基金组织(IMF) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选