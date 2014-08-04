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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 08:59 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日

**上海证券报**

--7月最后一周，创业板新增受理的英飞特电子(杭州)，成为中国证监会7月里唯一新受理的首次公开发行(IPO)申请。

--神华集团8月各卡数动力煤价格均有所上涨。煤炭行业分析人士认为，此次神华小幅提价显示了稳价意图，再加上限产因素，8月煤炭价格有望筑底。

--从重庆银监局获悉，经过近一年筹建申请，重庆渝农商金融租赁有限责任公司获得筹建批复，为该市第二家金融租赁公司。

**第一财经日报**

--国土资源部近日发布统计数据显示，今年上半年房地产用地供应7.6万公顷，同比下降7.7%。这显示楼市下调对土地供应的影响逐渐显现。

**东方早报**

--新华社旗下机构最新报告显示，截至今年6月，P2P网贷平台数量达到1,263家，半年成交金额接近千亿元人民币。预计全年累计成交额将超过3,000亿元。

**证券时报**

--新一轮成品油调价窗口将于周一(4日)打开。本轮计价周期内，国际油价整体震荡回落，一揽子原油价格变化率运行在正向区间，但幅度变化较小。市场分析，国内成品油价格调整或迎来年内第六次搁浅。

--在钢贸环节渐成“鸡肋”的形势下，马钢股份 决定放弃对旗下物流公司的输血挽救，其全资子公司马钢裕远物流被裁定破产。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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