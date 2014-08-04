《中国报摘》--其他报纸重要消息8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
**上海证券报**
--7月最后一周，创业板新增受理的英飞特电子(杭州)，成为中国证监会7月里唯一新受理的首次公开发行(IPO)申请。
--神华集团8月各卡数动力煤价格均有所上涨。煤炭行业分析人士认为，此次神华小幅提价显示了稳价意图，再加上限产因素，8月煤炭价格有望筑底。
--从重庆银监局获悉，经过近一年筹建申请，重庆渝农商金融租赁有限责任公司获得筹建批复，为该市第二家金融租赁公司。
**第一财经日报**
--国土资源部近日发布统计数据显示，今年上半年房地产用地供应7.6万公顷，同比下降7.7%。这显示楼市下调对土地供应的影响逐渐显现。
**东方早报**
--新华社旗下机构最新报告显示，截至今年6月，P2P网贷平台数量达到1,263家，半年成交金额接近千亿元人民币。预计全年累计成交额将超过3,000亿元。
**证券时报**
--新一轮成品油调价窗口将于周一(4日)打开。本轮计价周期内，国际油价整体震荡回落，一揽子原油价格变化率运行在正向区间，但幅度变化较小。市场分析，国内成品油价格调整或迎来年内第六次搁浅。
--在钢贸环节渐成“鸡肋”的形势下，马钢股份 决定放弃对旗下物流公司的输血挽救，其全资子公司马钢裕远物流被裁定破产。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。