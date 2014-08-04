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市场报道 | 2014年 8月 4日 星期一 09:17 BJT

英国经济：中小型制造企业就业增长强劲，但出口订单表现平平--CBI

路透伦敦8月4日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的调查显示，截至7月的三个月，英国中小型制造企业就业增长强劲，不过出口订单表现平平。

据CBI称，国内订单和产出稳健增长；该联盟报告制造业就业增长率为1988年10月开始有记录以来的最快。

但上周公布的其他行业调查显示，出口改善乏力，表明海外市场新增业务增长放缓。

“较小型制造企业正进入常规增长模式，订单和产出连续第四季增长，”CBI副主管Katja Hall称。

“我们需要政府支持中小型企业，帮助他们在全球新市场出售他们的产品和服务，实现长期可持续增长。”(完)

(编译 于春红; 审校 李爽)
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