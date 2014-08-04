英国经济：中小型制造企业就业增长强劲，但出口订单表现平平--CBI

路透伦敦8月4日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的调查显示，截至7月的三个月，英国中小型制造企业就业增长强劲，不过出口订单表现平平。

据CBI称，国内订单和产出稳健增长；该联盟报告制造业就业增长率为1988年10月开始有记录以来的最快。