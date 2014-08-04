英国经济：中小型制造企业就业增长强劲，但出口订单表现平平--CBI

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透伦敦8月4日 - 英国工业联盟(CBI)周一公布的调查显示，截至7月的三个月，英国中小型制造企业就业增长强劲，不过出口订单表现平平。
据CBI称，国内订单和产出稳健增长；该联盟报告制造业就业增长率为1988年10月开始有记录以来的最快。
但上周公布的其他行业调查显示，出口改善乏力，表明海外市场新增业务增长放缓。
“较小型制造企业正进入常规增长模式，订单和产出连续第四季增长，”CBI副主管Katja Hall称。
“我们需要政府支持中小型企业，帮助他们在全球新市场出售他们的产品和服务，实现长期可持续增长。”(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。