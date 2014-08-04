香港个股：复星国际与澳洲ROC OIL落实收购出价协议，每股ROC股份0.69澳元

路透香港8月4日 - 中国最大综合性民营企业--复星国际 周一公告称，已与澳洲Roc Oil 订立落实收购出价协议，复星已对ROC的全部已发行股份提出有条件现金收购要约，要约价为每股ROC股份0.69澳元。

澳洲Roc Oil 周一亦宣布已接受复星国际 提出的4.74亿澳元(4.41亿美元)收购报价，称这要好于与Horizon Oil 合并的计划。

复星提出的收购价格合每股0.69澳元，较Roc上周五收盘溢价10%，且与Roc宣布有企业提出初步收购提议的前一天股价相比，亦高出23%。

复星刊登在港交所公告称，全部ROC股份收购要约须持续至少一个月，并可由出价人延长，建议交易下出价人应付代价总额最高为4.89亿澳元，公司将以现有现金储备及外部融资结合方式支付。于要约期结束时，出价人拥有50%以上ROC股份的相关权益。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 赵红梅；审校 曾祥进)