香港经济：政府要求各部门节省1%开支，整体开支续增但放慢--财政司长

路透香港8月4日 - 香港财政司司长曾俊华表示，要求各政府部门节省1%的开支，是希望鼓励部门检视手上工作的优次；政府并不是要削减开支，整体的开支仍然会继续增加，只是增加得慢一点。

曾俊华在网页表示，去几年高速的开支增长，不可能长期维持，必须减速，否则开支最终会持续超过收入，出现结构性财赤。而据长远财政计画工作小组的报告，推算最快七年后就会出现结构性财赤。

他指出，近日财经事务及库务局近日致函各政策局和部门，要求部门节省1%的开支，是希望鼓励部门检视手上工作的优次，看看那些工作已经不合时宜，可以取消，那些可以进行整合，提升效率。节省下来的资源，将由中央重新分配，推动更符合社会需要的新政策和新服务。

＂我要强调，政府并不是要‘关水喉’或减开支，政府整体的开支仍然会继续增加，只是增加得慢一点。＂曾俊华称。

他续称，从目前的情况看来，香港今年的经济增长较预期逊色，加上过去两年推出的新服务的全年开支，将全面反映在2015-16及以后财政年度的开支预算，未来一段时间可供各部门申请的‘新钱’十分有限，所以政府暂停接受部门增加经常开支的申请，把有限的‘新钱’用以推动整个政府最重要的优先项目，即会纳入来年《施政报告》的新项目。

政策局和部门仍然须要提交《施政报告》项目的建议，供行政长官考虑，所以不存在‘由下而上’变成‘由上而下’的情况。将纳入《施政报告》的新项目如需要‘新钱’，会邀请相关政策局提交申请和详细理据，才决定是否批出。