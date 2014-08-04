港报财经评论：垃圾债急挫显调整讯号--信报8月4日

垃圾债急挫显调整讯号/ 习广思

中资股投资者等足大半年，终于迎来7月的兴奋，但8月升势能否持续？无疑，短期资金因素继续利好，欧美资金有流入亚洲买落后的迹象，但留意短期4大变数，包括：①美国垃圾债及股债回落，影响资金冒险的气氛；②中资股炒作放水憧憬，但人行周末警告，不会有更广泛宽松政策来刺激经济；③落后因素未必持久，而中港股市短线亦见超买；④港股进入中期业绩放榜高峰期，蓝筹业绩左右大市，出现更多捉个股和板块的情况。

经济数据永远可以作两面看，视为市场反应，数据差时可以憧憬放水，但亦可以变成忧虑。7月人行抵押补充贷款（PSL）及内房松绑范围扩大，力度均较预期大，市场憧憬放水加大，中港股市急速反弹，与过去几年市况相近。中国非制造业PMI继续下跌，房地产市场疲弱对经济的风险渐见明显；而“李克强指数”近期亦见转弱，中国经济第二季回稳，第三季考验持久能力。其次，中国内地A股本周再有18家公司股份解禁，当中平安银行解禁股市值近300亿人民币。

资金因素虽利好，但无论A股反弹或港股表现，都是由落后反弹所带动，这轮反弹未叫投资者重建信心。A股7月大反弹，对照欧美股市回落，全球资金追买落后情况显着，但基础因素未见配合，大市欠缺转势及重估的催化剂。港股亦一样，内银、内险、煤炭股等逐批炒落后，但这批中资股仍难成为股市领袖；相反，香港地产股及大蓝筹却反覆试高位，持续成为大市中流砥柱，地产股、友邦 、腾讯 回吐调整后，仍可看好。标普500指数于7月5度攀新高，但整个月计下跌1.5%。周四美股借葡萄牙银行风险、阿根廷违约事件、企业盈利令人失望而回落，但这些都不是新鲜爆炸消息；相反，美股上升动力不断，却出现4大风险讯号：一是资金流出、二是大行合力唱淡、三是垃圾债讯号、四是小型股转弱，大市调整随时扩大。(B01)

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美汇具牛市升浪条件/ 苏子

继前周美汇指数以大阳烛升破了20周保历加通道顶部阻力后，上周成功进一步走高。最重要的还是，上周美汇指数所造的80.98低位一直保持在上述的通道顶部支持（上周收市此支持处于80.97），故技术上看，可以说目前美汇指数目前已具备了展开牛市升浪的基本条件了。此外，前周美汇指数的周线CCI指标成功升破了100的重要阻力后，上周更再急升至200水平以上，故同样反映能以单边市形式再走高；至于价位亦已成功突破了去年11月上旬的81.48高位阻力，并且已是连续三周上升，故从价位走势上看，美汇指数似乎实在不宜看淡，目前继续采取顺势买入美元的策略，应较逆市建立美元短仓博调整，有较高的值博率。

不过，由于近期美元上升的过程中，汇市整体波幅其实仍然处于极为低迷的情况里，因此周线MACD指标的快线及慢线仍然未能明显升越零线以上；至于周线DMI指标的ADX线，则仍然保持在两条Di线以下，反映保持上落市机会较高，至于ADX的读数仍于13.5的偏低水平，并且低于5月上旬的18近期高位，故ADX的走势与近期价位的明显升势，形成了背驰的不利情况；再加上汇市过去一年来整体成交额一直明显收缩，故美汇指数经过连续三周的良好上升势头后，本周早段若仍未见有更多跟进买盘追入而向下出现调整，到本周结束时，更已明显返回保历加通道顶部支持以下收市，那便要小心上周美汇指数突破去年11月的81.48高位阻力的走势，其实是假突破的走势陷阱而已。

由于上周五美汇指数乏力再升并以阴烛低收，因此使到上周未能再以大阳烛高收之余，更呈现不利本周的近似射击之星形态。因此，倘若本周早段美汇指数承接上周五的不利走势进一步走低的话，则本周明显返回保历加通道支持以下收市，出现假突破的可能性便大幅上升。若真的出现此情况，建议反而可以采取建立美元短仓的逆势策略，博美元短期内可以回复上落市的走势。美元较大机会待耶伦出席完本月下旬一连三日的Jackson Hole全球央行年会后，届时才有望正式出现较明显的趋势市。倘若年会“无料到”，美元或在市场一片看好声中回复下跌趋势。(B08)