港报财经评论：看紧支持：恒指24,000，国指10,500--经济日报8月2日

看紧支持：恒指24,000，国指10,500/ 林瑞芬

7月上证总计涨7.5%，难得的小阳春，但美股这头又见老牛市疲态，周四借阿根廷债务违约急泻，港股在相对高水平下将如何反应？后市如何走？昨日开市，恒指裂口下挫，最终收报24,532，跌0.91%。国指收报10,982，跌1.33%。对比美股三大指数周四平均跌2%，港股的反应初步看算是温和。反应较预期温和，相信与中国内地政经已经靠稳，且在改善之势有关。

昨早公布的中国7月汇丰制造业PMI终值51.7，为18个月以来最高水准，预期52.0，初值52.0，6月终值50.7。而中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布的2014年7月份中国制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，比上月上升0.7%。该指数自今年3月份以来持续上升，升幅扩大，为今年以来最大升幅。难得私人及官方的统计数字均脗合，整体经济确认维稳略为改善之势。上证昨收2,185，微跌0.74%，未有同步美股跌幅，对A股小阳春仍在一番憧憬，始终PE及PB水平相对欧、美股市为低，望为港股回调市中制造定心丸。不过，香港是开放型的资本市场，外围风吹草动都轻易为大鳄上下其手。目前可否安度风浪，还是要看多一、两晚美股的发展，以及阿根廷的债务违约可能引发的影响。

对美股周四急泻的结因，主要有两点：一是赖阿根廷债务违约可能在新兴市场引发蝴蝶效应。不过，就目前掌握的情况显示，情况未必如2001年阿根廷发生违约事件严重，不会像美欧一些地区发生债务违约而触发全球避险潮。事缘，阿根廷自十三年前出现美元债务违约以来，就一直无法进入国际信贷市场，不大涉新债问题，阿根廷先后在2005年和2010年进行了债务重组，利息是有能力还，现时所爆的是就旧债问题起争议。一批持有该国债的美国对冲基金要求全数的偿付2001年违约事件中的债务人，阿国定然拒绝。未来可能发展还是有商议，道理显浅，债仔被迫死也是血本无归。有阿根廷媒体报道，为保持阿根廷的证券交易，花旗、汇丰及摩根大通等银行，就计划以14亿美元，向拒绝与阿根廷政府让步的美国对冲基金债权人收购违约债券，以解纷争。(B05)

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楼市政策趋放松，中海外增长可保/ 余少文

外围下挫以及A股反弹乏力，国企指数录得三周以来最大单日跌幅，料调整会持续，至于中国内地房地产政策宽松下，大型内房股有优势，中国海外 可维持增长势头。中国内地股市昨日先升后跌，国企指数则在11,000点争持，全日跌147点或1.3%收报10,982点，成交额再降至150亿港元，只有25%主板H股可以逆市上升；而红筹指数跌49点或1.1%收报4,668点，成交额61亿港元。其实，中国内地7月制造业采购经理指数（PMI）为51.7%，较上月升0.7%，也连续五个月上升，反映制造业好转中，但对A股未能带来支持，确实令人失望。但经济复苏，尤其小型企业PMI升至50.1%，是2012年4月以来首次重上50%这临界点之上，反映小型企业也在好转中，有助经济稳增长，GDP增长守于7.5%之上的机率愈来愈高，对中资股而言是好事而非坏事。

过去一周受制250周平均线及出现“射击之星”，或显示国指中期调整将至，幸好10周平均线刚升越50周和100周平均线，发出“黄金交叉”，平均线排列仍向好下，指数稍作调整后，中线可以继续上冲，挑战12,000点，15,000点或要明年才能见到。至于昨日提及中海宏洋 可以留意外，7月中旬亦曾指出内房股下半年要继续去库存，将累及楼价继续回落，惟可留意中海外、华润置地 、恒大地产 等实力内房股，因为可以在行业调整中得益。

中海外昨日公布的上半年业绩符合市场预期，收入升54%至495.7亿港元，经营溢利升43%至188亿港元，盈利升18%至130亿港元，如剔除投资物业公允价值变动，盈利升34%至108亿港元，每股盈利1.59港元，中期息0.2港元，以昨日收市价23.25港元计算，半年息率约0.9厘。中海外上半年合约销售额730亿港元，出售面积442万平方米，较去年同期分别跌9%和16%，整体每平方米售价约16,516港元，较去年同期15,281港元为高，单以中国内地销售平均售价计算也升4%。加上其土地储备增加至4,155万平方米，可以受惠集团售楼价格上升，来年业绩可以看好，难怪证券商普遍撑中海外。(B04)