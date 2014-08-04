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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:12 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆在100小时移动均线处获得支撑

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* 周五公布疲弱的美国非农就业报告后，美元兑日圆跌至102.34，投资者逢低吸纳

* 今早低见102.47，上移的100小时移动均线切入位102.51附近挂有买单

* 日线一目均衡转换线切入位102.23附近、200日移动均线切入位102.20下方挂有更多买单

* 据称日本进口商和投资者采取逢低吸纳策略

* 周线一目均衡基准线切入位102.46、一目均衡转换线切入位102.10、云区顶部102.05

* 其下有大量技术面支撑，103.00下方有来自日本出口商的卖单

(完)

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