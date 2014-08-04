港报社评：投地流标接二连三，拆细降门槛减风险--明报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
观塘巿中心第2、3期重建发展项目，巿建局本来的愿景是这个项目将会给观塘地区一个崭新面貌，该个项目涉及1,700个单位，以及重新组建一个公共交通交汇处。可是好事多磨，重建计划触礁，以流标收场，消息人士指是由于＂项目规模大，投资风险高＂，发展商态度审慎。由于今年以来发生多次投地流标事件，令政府原来的推地建屋目标受阻，当局必须想方设法，在不至贱卖地皮的情况下，加快推售土地。
流标因素不一而足，有发展商说因成本高昂，包括近年一再声称的＂建筑成本上涨＂，每平方尺达4,000港元；也有其他因素，例如牵涉地质的如天荣站可能出现的溶洞风险。不过，我们审视过多个流标情况，除了上述因素，也有像观塘市中心重建项目的由于规模大、＂入场费＂高达80 亿元这类原因。观塘重建确是大型社区计划，但为何不能把这个项目分拆，例如一分为二或一分为三，让更多发展商尤其是中小型发展商参加？门槛降低，大家分甘同味，为何不可？高门槛的发展计划，只有少数两三个发展商有财力承接，变相造成垄断，政府和市建局必须认真反省自己的角色。
香港社会有一种看法，认为＂不如卖得便宜一点＂，认为会有助土地加快售出；对此我们绝不苟同，香港土地资源匮乏，为什么可以推翻经济定律廉售以至贱卖土地，此说无法令人信服，而且廉售的对象是私人发展商，廉售土地不等于楼价就会便宜。
如今观塘巿中心重建项目流标，据知市建局没有改弦易辙，第2轮招标将邀请第一轮招标时参加的10家发展商入标，不会重启整个竞投程序包括拆细招标，但会修改某些延误风险条款。这会否因为近期中小型单位畅旺而有助发展商将来投得地皮，不得而知，然若即便如此，也只是因着巿场走势出现的变化，对从拆细投标以增加竞争，并无本质上的改变，说不上审时度势灵活推行政策。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。