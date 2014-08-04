港报社评：人命作赌注，害人终害己--星岛日报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
海峡两岸近日两宗死伤枕藉的爆炸事件，涉及的台商企业，都以无辜者生命安全作为经营业务的赌注，最后害人害己，炸散了无数家庭，也炸掉了企业的商誉，甚至可能是企业的前途。
高雄的输气管道爆炸，几条街＂开膛破腹＂，至少28人死、302人伤，还有2个消防员下落不明。当初否认与漏气有关的李长荣化工，昨日由董事长李谋伟向公众鞠躬道歉。
这宗爆炸引起城市设计和监管等连串议题，当地是先有地下输气管道发展工业，后建民居，事发管道又没有向中央登记，被评为低估了安全风险。包括香港在内的城市人口密集地区都有地下气管，监管及维修得宜就可大降漏气风险，就算漏气，抢救处理得宜也可避免大爆炸。
近期发生在江苏昆山的台资中荣金属制品公司的粉尘爆炸，至少71人死、186人伤。厂房炸得稀巴烂，企业有买保险；至于死伤员工，企业却没有为他们购买团体劳工意外保险，可能要负起自掏腰包，向众多死伤者及家属赔偿的重担。
内地的地方政府对企业监管不力，有可能涉及贪腐，也有可能是避免损害企业回报而削弱投资意欲，影响经济发展政绩。至于企业经营者，则无论在海峡哪一边，都有部分人士抱存侥幸之心，最后令社会付出惨痛代价，政府和企业管理者都要吸取这血的教训。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。