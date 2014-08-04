港报社评：人命作赌注，害人终害己--星岛日报8月4日

海峡两岸近日两宗死伤枕藉的爆炸事件，涉及的台商企业，都以无辜者生命安全作为经营业务的赌注，最后害人害己，炸散了无数家庭，也炸掉了企业的商誉，甚至可能是企业的前途。

高雄的输气管道爆炸，几条街＂开膛破腹＂，至少28人死、302人伤，还有2个消防员下落不明。当初否认与漏气有关的李长荣化工，昨日由董事长李谋伟向公众鞠躬道歉。

这宗爆炸引起城市设计和监管等连串议题，当地是先有地下输气管道发展工业，后建民居，事发管道又没有向中央登记，被评为低估了安全风险。包括香港在内的城市人口密集地区都有地下气管，监管及维修得宜就可大降漏气风险，就算漏气，抢救处理得宜也可避免大爆炸。

近期发生在江苏昆山的台资中荣金属制品公司的粉尘爆炸，至少71人死、186人伤。厂房炸得稀巴烂，企业有买保险；至于死伤员工，企业却没有为他们购买团体劳工意外保险，可能要负起自掏腰包，向众多死伤者及家属赔偿的重担。

内地的地方政府对企业监管不力，有可能涉及贪腐，也有可能是避免损害企业回报而削弱投资意欲，影响经济发展政绩。至于企业经营者，则无论在海峡哪一边，都有部分人士抱存侥幸之心，最后令社会付出惨痛代价，政府和企业管理者都要吸取这血的教训。(A04)