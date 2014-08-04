港报社评：节流无可厚非，限米莫煮烂饭--信报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
正所谓，限米煮限饭；也有谓，坐食必山崩；此所以，稳健的理财原则不外乎开源与节流，当中又以节流为必不可少的＂持家之道＂。《基本法》第107条订明：＂香港特别行政区的财政预算以量入为出为原则，力求收支平衡，避免赤字，并与本地生产总值的增长率相适应。＂那就是说，财政司司长曾俊华假如没有达成量入为出的任务，这位掌柜先生甚至有＂违宪＂之虞。财经事务及库务局日前向政府各部门发出内部通告，要求由2016/17年度开始，连续两个财政年度削减开支1%，同时改变过往＂由下而上＂争取资源的做法，改为＂由上而下＂分配资源。以目前每年政府开支约3,500亿港元计算，顺利的话可省35亿港元，交由特首透过《施政报告》决定怎样动用。
节流的大原则诚然无可置喙，可有一点值得考究，为何非要上缴特区政府再重新分配资源不可？这中间也许蕴含着一些苦衷，有目共睹，特区的行政立法关系委实太僵了，议员动不动即展开拉布策略来拖垮行政步伐，因此政府想方设法另辟蹊径预留一定空间，也不失为缓冲办法。
站在施政效率的角度而论，由上而下推动优先项目，避免决策过程之中陷入反覆拖拉的尴尬局面，可以改善议而不决、决而不行之颓风。然而问题却在于，如今的特区行政首长面临动辄得咎的政治环境，由上而下的施政风格很容易被解读为＂专权独断＂，怎样拿捏，得费一番周章。
曾俊华表示，政策局和部门仍然须要提交《施政报告》项目的建议，供行政长官考虑，所以不存在＂由下而上＂变成＂由上而下＂的情况。即使这样，政府亦须小心处理部分因循苟且的公务员心态，此心态可能会认为，反正上司已有自己的一套决定何谓优先项目，那么下属没有必要多提建议，以免落得违背节流之咎。
总的来说，政府各部门连续两个财政年度削减开支1%，实属无可厚非之举，关键是如何在限米之中煮出不焦不烂的好饭来。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。