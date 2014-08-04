港报社评：节流无可厚非，限米莫煮烂饭--信报8月4日

正所谓，限米煮限饭；也有谓，坐食必山崩；此所以，稳健的理财原则不外乎开源与节流，当中又以节流为必不可少的＂持家之道＂。《基本法》第107条订明：＂香港特别行政区的财政预算以量入为出为原则，力求收支平衡，避免赤字，并与本地生产总值的增长率相适应。＂那就是说，财政司司长曾俊华假如没有达成量入为出的任务，这位掌柜先生甚至有＂违宪＂之虞。财经事务及库务局日前向政府各部门发出内部通告，要求由2016/17年度开始，连续两个财政年度削减开支1%，同时改变过往＂由下而上＂争取资源的做法，改为＂由上而下＂分配资源。以目前每年政府开支约3,500亿港元计算，顺利的话可省35亿港元，交由特首透过《施政报告》决定怎样动用。

节流的大原则诚然无可置喙，可有一点值得考究，为何非要上缴特区政府再重新分配资源不可？这中间也许蕴含着一些苦衷，有目共睹，特区的行政立法关系委实太僵了，议员动不动即展开拉布策略来拖垮行政步伐，因此政府想方设法另辟蹊径预留一定空间，也不失为缓冲办法。

站在施政效率的角度而论，由上而下推动优先项目，避免决策过程之中陷入反覆拖拉的尴尬局面，可以改善议而不决、决而不行之颓风。然而问题却在于，如今的特区行政首长面临动辄得咎的政治环境，由上而下的施政风格很容易被解读为＂专权独断＂，怎样拿捏，得费一番周章。

曾俊华表示，政策局和部门仍然须要提交《施政报告》项目的建议，供行政长官考虑，所以不存在＂由下而上＂变成＂由上而下＂的情况。即使这样，政府亦须小心处理部分因循苟且的公务员心态，此心态可能会认为，反正上司已有自己的一套决定何谓优先项目，那么下属没有必要多提建议，以免落得违背节流之咎。

总的来说，政府各部门连续两个财政年度削减开支1%，实属无可厚非之举，关键是如何在限米之中煮出不焦不烂的好饭来。(A02)