港报社评：表态年代，考验港人民主素质--经济日报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
反占中团体指已收集过百万签名，胜占中投票约80万，政局紧绷，香港彷佛进入表态年代，中产忧社会撕裂。此实是香港民主考验，表态更要尊重不同意见，理性共谋出路。 过去港人尤其中产一直对政治冷感，惟现时香港表态文化渐成势。此因中央在6月初公布一国两制白皮书，除惹泛民主派担心中央将＂一国＂盖过＂两制＂，不少中间、中产港人亦忧中央收紧治港，若再不发声，日后未必再有机会，遂藉参与占中投票与七一游行，站出来积极表态。 不少温和中产港人对此极无奈，既忧不表态会成＂被代表＂的沉默多数，又怕人人表态会酿成分化，如台湾蓝、绿对峙，泰国红、黄互撼，纵有民主选举，惟各方各不相让，若非自己支持的阵营胜出，就不尊重选举结果，令社会裂痕愈来愈深。 其实表态年代，是香港民主发展必经阶段。民主的重要精神之一，是社会声音要多元化，让各阶层、不同政见的人都可发声，故港人较过往更积极表态，对香港民主进程有其正面作用。 惟民主离不开妥协，既要服从多数、尊重少数，更要透过理性讨论对话，谋求出社会最大公约数，而非各走极端，互斗互撼。 故表态年代实是对港人民主素质的重大考验，除要表态，更要展现极大包容，接纳不同意见，以共谋出路，政改如是，其他争议议题如发展东北新市镇、重大基建如机场第三跑道等亦如是，那香港民主，以至经济民生才能前进，而非倒退。(A12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。