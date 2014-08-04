港报社评：表态年代，考验港人民主素质--经济日报8月4日

反占中团体指已收集过百万签名，胜占中投票约80万，政局紧绷，香港彷佛进入表态年代，中产忧社会撕裂。此实是香港民主考验，表态更要尊重不同意见，理性共谋出路。 过去港人尤其中产一直对政治冷感，惟现时香港表态文化渐成势。此因中央在6月初公布一国两制白皮书，除惹泛民主派担心中央将＂一国＂盖过＂两制＂，不少中间、中产港人亦忧中央收紧治港，若再不发声，日后未必再有机会，遂藉参与占中投票与七一游行，站出来积极表态。 不少温和中产港人对此极无奈，既忧不表态会成＂被代表＂的沉默多数，又怕人人表态会酿成分化，如台湾蓝、绿对峙，泰国红、黄互撼，纵有民主选举，惟各方各不相让，若非自己支持的阵营胜出，就不尊重选举结果，令社会裂痕愈来愈深。 其实表态年代，是香港民主发展必经阶段。民主的重要精神之一，是社会声音要多元化，让各阶层、不同政见的人都可发声，故港人较过往更积极表态，对香港民主进程有其正面作用。 惟民主离不开妥协，既要服从多数、尊重少数，更要透过理性讨论对话，谋求出社会最大公约数，而非各走极端，互斗互撼。 故表态年代实是对港人民主素质的重大考验，除要表态，更要展现极大包容，接纳不同意见，以共谋出路，政改如是，其他争议议题如发展东北新市镇、重大基建如机场第三跑道等亦如是，那香港民主，以至经济民生才能前进，而非倒退。(A12)