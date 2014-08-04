港报社评：整合公共资源，支持惠民施政--文汇报8月4日

政司司长曾俊华昨发表网志，谈到财经事务及库务局近日致函各政策局和部门，要求各政策局及部门节省1%开支。事实上，财政司司长和负责公共财政的问责官员，有责任未雨绸缪，确保政府财政稳健，以落实特首的施政蓝图。为规避财赤风险，在对社会开支承担不减的前提下，政府提出各政策局和部门节流措施，不仅可令部门财政安排更合理，而且有利政府整合资源，为施政报告的各项惠民措施提供支持，令有限的公帑用得其所。

香港一直恪守审慎理财原则，面对可能的财赤危机，政府有需要及早筹划，避免公共财政入不敷支。曾俊华提到，今年经济增长较预期逊色，加上过去2年推出的新服务的全年开支，将全面反映在2015至16及以后财政年度的开支预算，未来一段时间可供各部门申请的＂新钱＂十分有限。政府暂停接受部门增加经常开支申请，适当调动内部资源，令过去几年高速的开支增长减速，有助保持收支平衡，降低财赤风险。

财政司司长的主要职责，是协助特首督导包括财经、金融和经济等范畴内的政策制定和实施。财政司司长制定预算案，就是为落实施政报告的政策提供所需的财政资源，落实特首施政蓝图。政府调动涉及政府部门的开支，灵活运用公共资源，有利于预算案配合施政报告落实好各项政策。

需要注意的是，政府提出各政策局和部门减省1%的节流措施，不是减少社会的公共财政承担，而是令公共资源更用得其所。面对未来福利开支与日俱增，政府有需要整合内部资源，释放财政空间，这不但可鼓励部门检讨工作优次，提升效率，而且各部门所减省的资源，会由政府中央重新分配，最终仍会用于民生项目。在公共资源有限的情况下，这有利政府日后推出更多惠民措施，令政策与时并进，保证资源运用到最有需要的市民身上。(A05)