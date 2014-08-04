港报社评：整合公共资源，支持惠民施政--文汇报8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
政司司长曾俊华昨发表网志，谈到财经事务及库务局近日致函各政策局和部门，要求各政策局及部门节省1%开支。事实上，财政司司长和负责公共财政的问责官员，有责任未雨绸缪，确保政府财政稳健，以落实特首的施政蓝图。为规避财赤风险，在对社会开支承担不减的前提下，政府提出各政策局和部门节流措施，不仅可令部门财政安排更合理，而且有利政府整合资源，为施政报告的各项惠民措施提供支持，令有限的公帑用得其所。
香港一直恪守审慎理财原则，面对可能的财赤危机，政府有需要及早筹划，避免公共财政入不敷支。曾俊华提到，今年经济增长较预期逊色，加上过去2年推出的新服务的全年开支，将全面反映在2015至16及以后财政年度的开支预算，未来一段时间可供各部门申请的＂新钱＂十分有限。政府暂停接受部门增加经常开支申请，适当调动内部资源，令过去几年高速的开支增长减速，有助保持收支平衡，降低财赤风险。
财政司司长的主要职责，是协助特首督导包括财经、金融和经济等范畴内的政策制定和实施。财政司司长制定预算案，就是为落实施政报告的政策提供所需的财政资源，落实特首施政蓝图。政府调动涉及政府部门的开支，灵活运用公共资源，有利于预算案配合施政报告落实好各项政策。
需要注意的是，政府提出各政策局和部门减省1%的节流措施，不是减少社会的公共财政承担，而是令公共资源更用得其所。面对未来福利开支与日俱增，政府有需要整合内部资源，释放财政空间，这不但可鼓励部门检讨工作优次，提升效率，而且各部门所减省的资源，会由政府中央重新分配，最终仍会用于民生项目。在公共资源有限的情况下，这有利政府日后推出更多惠民措施，令政策与时并进，保证资源运用到最有需要的市民身上。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。