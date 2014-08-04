芝加哥期市：小麦期货走坚，因市场担忧欧洲小麦作物可能受损

12月玉米期货 涨0.6%，至每蒲式耳3.64-1/4美元，前一交易日跌1.3%。

ADM Germany周四公布的报告显示，法国新作小麦受降雨损害，质量可能不符合主要出口市场阿尔及利亚的要求。

法国及其他国家在小麦收割时期出现降雨，令人担心新作小麦的质量。法国是欧盟最大小麦生产国。

作物巡视人员上周表示，今年加拿大西部春小麦及硬质小麦单产料将从去年高位下滑，但产量依旧较高，应能抵消被淹农场的一些损失。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI

移动均值

CBOT小麦 541.50 7.25 +1.36% +2.12% 549.75 56

CBOT玉米 364.25 2.00 +0.55% -0.75% 395.15 23

CBOT大豆 1066.00 7.50 +0.71% -1.48% 1119.03 45

CBOT稻米 $13.00 -$0.01 -0.04% +0.12% $13.27 33

美国原油 $97.83 -$0.05 -0.05% -0.05% $102.51 19

汇率

欧元/美元 $1.343 $0.000 +0.00% +0.31%

美元/澳元 0.932 0.001 +0.12% +0.24%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>