芝加哥期市：小麦期货走坚，因市场担忧欧洲小麦作物可能受损

国际油市：油价下挫，美国原油期货两周来首次跌穿50美元关口
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
12月玉米期货 涨0.6%，至每蒲式耳3.64-1/4美元，前一交易日跌1.3%。
ADM Germany周四公布的报告显示，法国新作小麦受降雨损害，质量可能不符合主要出口市场阿尔及利亚的要求。
法国及其他国家在小麦收割时期出现降雨，令人担心新作小麦的质量。法国是欧盟最大小麦生产国。
作物巡视人员上周表示，今年加拿大西部春小麦及硬质小麦单产料将从去年高位下滑，但产量依旧较高，应能抵消被淹农场的一些损失。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日变动% 30日 RSI
移动均值
CBOT小麦 541.50 7.25 +1.36% +2.12% 549.75 56
CBOT玉米 364.25 2.00 +0.55% -0.75% 395.15 23
CBOT大豆 1066.00 7.50 +0.71% -1.48% 1119.03 45
CBOT稻米 $13.00 -$0.01 -0.04% +0.12% $13.27 33
美国原油 $97.83 -$0.05 -0.05% -0.05% $102.51 19
汇率
欧元/美元 $1.343 $0.000 +0.00% +0.31%
美元/澳元 0.932 0.001 +0.12% +0.24%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 徐文焰/于春红; 审校 王兴亚)
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。