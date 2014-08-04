版本:
中国
亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:16 BJT

标题新闻：新西兰7月大宗商品指数下滑至16个月最低，受水果及乳制品等价格下滑拖累--ANZ

ANZ为澳新银行(澳盛银行，ANZ)。

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐