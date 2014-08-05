中国数据：汇丰7月服务业PMI创历史低点，呼吁持续政策面支持

* 汇丰中国7月服务业PMI创有纪录以来最低水准

* 受新业务和未完成业务萎靡不振拖累

* 呼吁持续的政策面支持

路透北京8月5日 - 新业务萎靡不振、未完成业务降至近两年低点，拖累汇丰中国7月服务业PMI降至有纪录以来的历史最低水准，服务业发展陷入停滞。这和周末出炉的官方非制造业PMI一道，要求持续的政策支持以夯实经济复苏基础。

汇丰（HSBC）/Markit周二联合公布，中国7月服务业采购经理人指数(PMI) 降至50.0，较上月创下的15个月高位53.1大幅回落，且为自2005年11月开始该调查以来的最低水平。

其中，新业务分项指数降至2008年11月以来最低水准，未完成业务指数再度跌落至荣枯线50下方，创20个月低点。受访业者指因市场不景气导致客户支出意愿减弱，新业务萎靡不振打压整体PMI表现。

“PMI不佳可能反映出当前许多城市房地产市场放缓的冲击，地产相关的经纪业务和住户服务都在缩量。”汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌称，“不过就业和经营预期指数依然稳定，未来数月服务业可能从投资回暖中获得一些支撑。”

他认为，PMI数据表明需要持续的政策支持，以缓冲楼市修正带来的冲击，并帮助夯实经济复苏基础。

周末出炉的中国7月官方非制造业PMI环比亦下降0.8个百分点至54.2，拖累其下跌的主要行业就是建筑业，虽然建筑业主要指数仍在50上方、但跌幅较大，说明扩张速度放缓，也意味着房地产投资增速继续下滑。

而7月百城房价环比下降0.8%，较前两个月跌幅继续加深，“表明房地产价格调整远未接近尾声。”中国国内投行--中金在最新报告称，结合7月PMI进口指数走势明显弱于出口，且钢材价格近期持续走弱，“这些数据说明房地产开发投资增速继续偏弱。”

Markit提供的新闻稿并显示，大约8%的受访企业称新业务在上升，有6%业者称新业务萎缩。而大部分受访企业将新业务疲弱归咎于市场不景气。

服务业者对未来12个月经营前景的预期指数降至10个月来次低水平，较5月时最低水准仅仅高出0.8个百分点。