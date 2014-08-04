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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:26 BJT

金属期市：伦铜微升，因美国就业报告疲弱缓和升息疑虑

其他金属小涨，LME期锌 、期铅 和期铝 均上升约0.5%，不过交易量偏低。

美国就业增长7月略有放缓，失业率意外上升，暗示劳动力市场存在闲置资源的情况将给予美联储在一段时间内维持低利率不变的空间。

中国和亚洲多个国家7月制造业活动增强，欧洲的制造业活动放缓，而美国则仍维持稳健。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 徐文焰/张若琪 审校 张涛)
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