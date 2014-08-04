《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
*明报
--和黄 上周四公布中期业绩，受惠分拆港灯 160亿港元收益，减持屈臣氏24.95%，保留屈臣氏控制权，负债率降低，套现逾400亿港元。和黄日后推进屈臣氏上市或进一步减持时，可从股东权益进帐所得转化为盈利，为日后业绩波动时提供缓冲空间。
*星岛日报
--在本港经营黄金交易逾一百年的金银业贸易场，部署进军深圳前海，计划本月选址，兴建多用途黄金、白银交易中心，预计总投资额达30亿元人民币，2016年上半年启用。
--中央推行“沪港通”，港交所 倾力配合。铁定于8月30日及31日预演开车，9月13日模拟遇到紧急事故的应变措施。虽然尚有不少监管及税务问题未解决，但中港追求10月通车的意旨明显，不容误班。
*苹果日报
--恒生银行 将于今日公布上半年业绩，市场最关注其内地贷款质素，而其对兴业银行股权处理方式，或左右市场对其投资前景的看法。
*东方日报
--洋快餐出现食品安全隐忧，继本港爆出麦当劳也曾入口上海福喜食品后，麦当劳事件发酵两个星期。麦当劳与本地两大上市快餐店大家乐 和大快活 相近，但实际情况快餐生意的“肥水”，并未从麦当劳流向两家本港快餐连锁店。
*文汇报
--互联网巨擘YAHOO加入电商战场，三年前开始发展电子商贸平台及涉足团购，YAHOO副总裁兼总经理陈启滔表示，未来将主力发展行动商务市场，长远希望改变消费者的购物习惯。（完）
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。