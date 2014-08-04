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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:27 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息8月4日

*明报

--和黄 上周四公布中期业绩，受惠分拆港灯 160亿港元收益，减持屈臣氏24.95%，保留屈臣氏控制权，负债率降低，套现逾400亿港元。和黄日后推进屈臣氏上市或进一步减持时，可从股东权益进帐所得转化为盈利，为日后业绩波动时提供缓冲空间。

*星岛日报

--在本港经营黄金交易逾一百年的金银业贸易场，部署进军深圳前海，计划本月选址，兴建多用途黄金、白银交易中心，预计总投资额达30亿元人民币，2016年上半年启用。

--中央推行“沪港通”，港交所 倾力配合。铁定于8月30日及31日预演开车，9月13日模拟遇到紧急事故的应变措施。虽然尚有不少监管及税务问题未解决，但中港追求10月通车的意旨明显，不容误班。

*苹果日报

--恒生银行 将于今日公布上半年业绩，市场最关注其内地贷款质素，而其对兴业银行股权处理方式，或左右市场对其投资前景的看法。

*东方日报

--洋快餐出现食品安全隐忧，继本港爆出麦当劳也曾入口上海福喜食品后，麦当劳事件发酵两个星期。麦当劳与本地两大上市快餐店大家乐 和大快活 相近，但实际情况快餐生意的“肥水”，并未从麦当劳流向两家本港快餐连锁店。

*文汇报

--互联网巨擘YAHOO加入电商战场，三年前开始发展电子商贸平台及涉足团购，YAHOO副总裁兼总经理陈启滔表示，未来将主力发展行动商务市场，长远希望改变消费者的购物习惯。（完）

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