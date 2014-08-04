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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:51 BJT

****《港报快速浏览》--8月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评：投地流标接二连三，拆细降门槛减风险--明报                          
 港报社评：人命作赌注，害人终害己--星岛日报                                  
 港报社评：节流无可厚非，限米莫煮烂饭--信报                                  
 港报社评：表态年代，考验港人民主素质--经济日报                              
 港报财经评论：看紧支持：恒指24,000，国指10,500--经济日报                    
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论：垃圾债急挫显调整讯号--信报8月4日                              
 港报财经评论：看紧支持：恒指24,000，国指10,500--经济日报8月                 
 2日                                                          
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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