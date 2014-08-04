台湾债市：五年券殖利率早盘微跌，反应美债区间偏多操作

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透台北8月4日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘微跌。交易员认为，由于美国7月就业数据增长放缓，上周美债殖利率收跌趋近区间下缘的2.5%，带动五年券103/10殖利率早盘区间偏跌。
他们并指出，目前市场气氛些微改变为区间偏多，料五年券103/10殖利率区间略往下移，不过今日殖利率跌破1.15%的整数关卡，仍见部分获利了结卖压，短线暂在1.15%附近稍作整理。
今天五年公债103/10殖利率盘中最低来到1.1490%，创六周来新低，前波盘中低位为6月20日的1.1390%，不过盘中遭遇卖压令殖利率跌幅缩小，回到1.15%上方整理。
〞(台债殖利率)要往下测，也要美债帮忙。〞一位本地证券台债交易员说。
此外，市场人士认为，随着长券端标售并未出现不足额标售的情形，略有强化市场持券意愿回升，且台股近期表现欠佳，此皆有助于台债操作氛围区间偏多，后续市场关注台股后市。
台湾加权指数 今日早盘在平盘附近游走，暂报9,276.96点，盘初走势稍见持稳。
美国公债价格周五上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。指标10年期公债 价格尾盘升15/32，收益率报2.51%，就业数据发布前报2.58%。
预估指标公债主要交投区间：
• 五年公债103/10 ：1.145-1.165%
本地时间10:21时最新报价：
• 103/10期殖利率跌1.20基点报1.1530%。
以下为最新相关报导连结：
--美国债市：公债收益率下滑，因薪资增长迟滞缓和通胀忧虑
--《综述》美国7月就业增长降温，失业率意外上升
--《分析》就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱
--中国数据：7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
* 黄金在连涨五周后，本周周线持稳 * 白银连跌第五天 路透纽约/伦敦4月21日 - 黄金价格周五微幅上涨，投资者静待周末 法国总统举选首轮投票，以及美国将可能公布税改。 1830 GMT，现货金 上涨0.3%至每盎司1,284.62美元，本周周 线势将无甚变动，之前连续五周周线上升。 美国期金 收高0.4%至每盎司1,289.10美元。 “周末重大消息将是法国选举，在这之前，市场保持谨慎，”三菱商 品分析师Jonathan Butler说。 法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰 国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避 险买需可能增强。 “短期而言，如果地缘政治紧张形势升级，黄金有可能触及1,300美 元或以上，”OCBC分析师Barnabas Gan说。 如果黄金升穿1,290/91美元，将很重要，因这会突破2011年触及历史 高位1,920.30美元以来的下行趋
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。