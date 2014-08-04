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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 10:26 BJT

台湾债市：五年券殖利率早盘微跌，反应美债区间偏多操作

路透台北8月4日 - 台湾五年公债103/10 殖利率周一早盘微跌。交易员认为，由于美国7月就业数据增长放缓，上周美债殖利率收跌趋近区间下缘的2.5%，带动五年券103/10殖利率早盘区间偏跌。

他们并指出，目前市场气氛些微改变为区间偏多，料五年券103/10殖利率区间略往下移，不过今日殖利率跌破1.15%的整数关卡，仍见部分获利了结卖压，短线暂在1.15%附近稍作整理。

今天五年公债103/10殖利率盘中最低来到1.1490%，创六周来新低，前波盘中低位为6月20日的1.1390%，不过盘中遭遇卖压令殖利率跌幅缩小，回到1.15%上方整理。

〞(台债殖利率)要往下测，也要美债帮忙。〞一位本地证券台债交易员说。

此外，市场人士认为，随着长券端标售并未出现不足额标售的情形，略有强化市场持券意愿回升，且台股近期表现欠佳，此皆有助于台债操作氛围区间偏多，后续市场关注台股后市。

台湾加权指数 今日早盘在平盘附近游走，暂报9,276.96点，盘初走势稍见持稳。

美国公债价格周五上涨，此前就业数据缓和了对薪资通胀上升的担忧，并令美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能较预估提前升息的预期降温。指标10年期公债 价格尾盘升15/32，收益率报2.51%，就业数据发布前报2.58%。

预估指标公债主要交投区间：

• 五年公债103/10 ：1.145-1.165%

本地时间10:21时最新报价：

• 103/10期殖利率跌1.20基点报1.1530%。

以下为最新相关报导连结：

--美国债市：公债收益率下滑，因薪资增长迟滞缓和通胀忧虑

--《综述》美国7月就业增长降温，失业率意外上升

--《分析》就业数据支持叶伦观点：劳动力市场依然疲弱

--中国数据：7月官方非制造业PMI回落至54.2%，市场运行平稳企业预期乐观 (完) (记者 詹静宜 审校 曾祥进)
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