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亚洲 | 2014年 8月 4日 星期一 09:38 BJT

中国个股：驰宏锌锗和云天化等暂未受云南昭通地震影响

路透上海8月4日 - 中国云南省昭通市周日发生6.5级地震。在当地拥有工厂的驰宏锌锗 和云天化 等上市公司均回应称，目前尚未接到当地业务受影响的通知，亦未接到工厂员工伤亡的消息。

8月3日(周日）16时30分，云南省昭通市鲁甸县(北纬27.1度，东经103.3度)发生6.5级地震，震源深度12公里。据新华社周一报导，截至4日2时30分，云南省地震已造成昭通市鲁甸县、巧家县、昭阳区和曲靖市会泽县367人遇难、5人失踪，1,800余人受伤。

驰弘锌锗在昭通县拥有一家子公司彝良驰宏矿业有限公司。驰弘锌锗证券部人士表示，彝良县离鲁甸约有一百多公里的距离，目前尚未接到子公司人员伤亡的通知，当地工厂亦未报告受到大的影响。

云天化证券部人士表示，在昭通市水富县拥有一家以天然气为原料的尿素厂，距离本次地震震中约有300-400公里，目前该尿素厂生产没有受到大影响，亦未通报公司员工亦未有伤亡。

位于云南省的云南铜业 、云南锡业 和云南铝业等 上市公司，目前尚未联络到发表评论。不过这几家公司分别位于云南昆明和个旧等地，离地震震中较远。

驰宏锌锗周一开盘涨0.01元，报10.50元；云天化开盘持平于7.89元。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
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